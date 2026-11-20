Η μικρή Βέλα Καμπίγιο φορούσε μόνο την πάνα της και είχε απομακρυνθεί από το σπίτι της στην Αριζόνα χωρίς παπούτσια, με έναν εθελοντή να την εντοπίζει

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια ενός κοριτσιού μόλις δύο ετών στην Αριζόνα των ΗΠΑ, το οποίο εξαφανίστηκε από την αυλή του σπιτιού του και βρέθηκε έπειτα από περίπου επτά ώρες αναζήτησης, μέσα στη νύχτα, στην έρημο. Η μικρή Βέλα Καμπίγιο φορούσε μόνο την πάνα της και είχε απομακρυνθεί χωρίς παπούτσια, με έναν εθελοντή να αποδεικνύεται καθοριστικός για τον εντοπισμό της.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης, λίγο πριν από τη δύση του ηλίου, κοντά στην πόλη Έλοι, στην κομητεία Πίναλ. Η εξαφάνιση του παιδιού προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση, με περισσότερους από 75 αστυνομικούς, κατοίκους και εθελοντές να συμμετέχουν στις έρευνες.

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Για τον εντοπισμό της μικρής χρησιμοποιήθηκαν ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι, ελικόπτερα και drones, ακόμη και με θερμικές κάμερες, καθώς οι ώρες περνούσαν και η ανησυχία για την ασφάλειά της μεγάλωνε.

Την εντόπισε κουλουριασμένη κάτω από έναν θάμνο

Η αγωνία έλαβε τέλος λίγο μετά τα μεσάνυχτα, όταν ο εθελοντής Τζέι Στιούαρτ βρήκε το κοριτσάκι σε μια απομονωμένη κοίτη χειμάρρου, περίπου δύο μίλια μακριά από το σπίτι της οικογένειάς του.

Ο Στιούαρτ, γείτονας της οικογένειας, συμμετείχε στις έρευνες επί περίπου τρεις ώρες. Όπως περιέγραψε, φώναζε το όνομα της μικρής και έψαχνε με τον φακό του κάτω από τους θάμνους, όταν ξαφνικά άκουσε μια φωνή.

Στρέφοντας τον φακό προς το σημείο, είδε τη Βέλα να εμφανίζεται μέσα από έναν θάμνο. Χωρίς να χάσει χρόνο, την πήρε στην αγκαλιά του, ενώ το παιδί γαντζώθηκε πάνω του.

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«Το άρπαξα και το σήκωσα στην αγκαλιά μου και τότε με κρατούσε τόσο σφιχτά», ανέφερε συγκινημένος ο εθελοντής, περιγράφοντας τη στιγμή που κατάφερε να τη βρει.

Αμέσως μετά, παρέδωσε τη μικρή στους αστυνομικούς, οι οποίοι την τύλιξαν με μια κουβέρτα. Η συγκλονιστική στιγμή της διάσωσης καταγράφηκε από την κάμερα σώματος ενός αστυνομικού.

Ο κίνδυνος από τις χαμηλές θερμοκρασίες στην έρημο

Ο σερίφης της κομητείας Πίναλ, Ρος Τίπλ, υπογράμμισε ότι το κοριτσάκι είχε βρεθεί αντιμέτωπο με σοβαρούς κινδύνους, καθώς οι θερμοκρασίες στις απομονωμένες περιοχές της ερήμου μπορεί να πέσουν σημαντικά κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Όπως εξήγησε, παρά τη φήμη της Αριζόνα για τις υψηλές θερμοκρασίες, το περιβάλλον της ερήμου γίνεται ιδιαίτερα ψυχρό μετά τη δύση του ηλίου. Μάλιστα, το μικρό σωματικό βάρος του παιδιού περιόριζε την ικανότητά του να διατηρήσει τη θερμοκρασία του, δυσκολεύοντας ακόμη και τον εντοπισμό του από τα drones με θερμικές κάμερες.

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Η Βέλα μεταφέρθηκε προληπτικά με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι δεν είχε τραυματιστεί. Στη συνέχεια επέστρεψε στην οικογένειά της.

Η έρευνα των Αρχών και η τιμητική διάκριση στον εθελοντή

Οι αρμόδιες υπηρεσίες ενημέρωσαν την Υπηρεσία Προστασίας Παιδιών, στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας για τέτοιου είδους περιστατικά. Σύμφωνα με τις Αρχές, τα μέχρι στιγμής στοιχεία δείχνουν ότι η μικρή απομακρύνθηκε μόνη της από την αυλή του σπιτιού, ενώ δεν διαπιστώθηκαν ενδείξεις κακοποίησης και δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες.

Η συμβολή του Τζέι Στιούαρτ στην επιχείρηση αναγνωρίστηκε από τις τοπικές Αρχές, οι οποίες τον τίμησαν για την καθοριστική συμμετοχή του και τον ανακήρυξαν επίτιμο μέλος της ομάδας έρευνας και διάσωσης της κομητείας.