Ο 44χρονος έχασε τη ζωή του από ανακοπή μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς στην κουζίνα του διαμερίσματός του στη Λάρισα, με την αστυνομία να διερευνά τα αίτια του συμβάντος

«Ακουσα τη μητέρα του να καλεί σε βοήθεια και να φωνάζει: “το παιδί μου εσκασε”» λέει στο tanea.gr γειτόνισσα του 44χρονου που έπαθε ανακοπή μετά από φωτιά στο διαμέρισμα του στη Λάρισα.

Το συμβάν που είχε τραγική κατάληξη, συνέβη το μεσημέρι της Παρασκευής στους Αμπελόκηπους, στον δεύτερο όροφο, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Σύμφωνα με όσα περιγράφει η γειτόνισσα του 44χρονου, η στιγμή που οι γονείς του άτυχου άνδρα μπήκαν στο σπίτι και αντιλήφθηκαν το τι είχε συμβεί, ήταν πραγματικά δραματική.

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«Γινόταν χαμός εδώ, ήρθε ΕΚΑΒ, ήρθε η πυροσβεστική. Οι γονείς καλούσαν σε βοήθεια, δύσκολες στιγμές. Το παλικάρι ήταν μόνος του στο σπίτι, οι γονείς του απουσίαζαν και αυτός είχε κοιμηθεί. Δεν είχε καταλάβει πως κάτι πήρε φωτιά. Υπήρχε καπνός αυτό είδαμε εμείς, όχι φλόγα. Εγώ κατάλαβα ότι κάτι γίνεται επειδή έτρεχαν οι γονείς του και φώναζαν γιατί αν έβλεπα φλόγα θα έτρεχα και εγώ με τον πυροσβεστήρα να βοηθήσω» αναφέρει χαρακτηριστικά η ίδια.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η εστία της πυρκαγιάς εντοπίστηκε στο σημείο της κουζίνας χωρίς όμως να έχει διευκρινιστεί το τι ακριβώς συνέβη και προκάλεσε αυτή την τραγωδία.

«Δυστυχώς ήταν η κακιά η ώρα και ακόμη δεν μάθαμε από που πήρε φωτιά. Χάθηκε ένας νέος άνθρωπος. Τώρα ήρθε η μητέρα του από το νοσοκομείο και την είδα πολύ χάλια τη γυναίκα, δεν μπόρεσα να της μιλήσω. Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει αυτό που συνέβη μέσα σε λίγα λεπτά. Πρόκειται για έναν πολύ ευγενικό και καλό άνθρωπο, έναν νέο άνθρωπο. Είναι πολύ δυσάρεστο, κλαίμε όλοι» λέει συντετριμμένη η γειτόνισσα του 44χρονου που χάθηκε τόσο ξαφνικά σήμερα το μεσημέρι.

Η αστυνομία βρίσκεται στο σημείο και συνεχίζει να διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες, εκδηλώθηκε η φωτιά με την τραγικό αυτό επίλογο.