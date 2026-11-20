Ο Μιχάλης Γρηγορίου εξετάζει το ενδεχόμενο να παρατάξει τον Λορέν Μορόν στο αρχικό σχήμα δίπλα στον Κριστιάν Κουαμέ για το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης

Με αγωνιστικά προβλήματα συνεχίζεται η προετοιμασία του Άρη ενόψει της εκτός έδρας αναμέτρησης με τον Αστέρα Τρίπολης, καθώς ο Μιχάλης Γρηγορίου δεν έχει ακόμη στη διάθεσή του όλους τους ποδοσφαιριστές. Ανάμεσα στις απουσίες βρίσκεται και αυτή του Τίνο Καντεβέρε, ο οποίος επέστρεψε σήμερα στο Ρύσιο με ατομικό.

O Aφρικανός επιθετικός θα μπει από αύριο με την υπόλοιπη ομάδα, το οποίο σημαίνει ότι θα έχει στα πόδια του… 1,5 προπόνηση με τον Άρη πριν την αναμέτρηση του «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης». Ένα δεδομένο το οποίο δεν καθιστά σίγουρη την παραμονή του στα βασικά πλάνα του Γρηγορίου.

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Από τη μία πλευρά, η απώλεια σημαντικού μέρους της προετοιμασίας αποτελεί μειονέκτημα για τον επιθετικό του Άρη. Από την άλλη, ο Καντεβέρε προέρχεται από δύο διαδοχικές γεμάτες συμμετοχές με την εθνική ομάδα της Ζιμπάμπουε, στοιχείο που σημαίνει ότι διατηρεί αγωνιστικό ρυθμό και δεν επιστρέφει έπειτα από περίοδο αγωνιστικής απραξίας.

Μέχρι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση με τον Αφρικανό φορ, ο Γρηγορίου εξετάζει εναλλακτικές λύσεις για την επιθετική γραμμή. Μία από αυτές είναι η χρησιμοποίηση του Λορέν Μορόν δίπλα στον Κριστιάν Κουαμέ, δίδυμο που έχει δοκιμαστεί στις τελευταίες προπονήσεις και παραμένει στα υπόψη του Έλληνα τεχνικού.

Ο Μορόν έχει να αγωνιστεί βασικός από τον περασμένο Σεπτέμβριο και την αναμέτρηση κόντρα στον Ηρακλή για το πρωτάθλημα (0-0).

Αυτή τη στιγμή έχει βάλει το μάτι του στη… χαραμάδα της ενδεκάδας και περιμένει τις οριστικές αποφάσεις του προπονητή. να σημειωθεί πάντως ότι το μοναδικό γκολ του Ανδαλουσιανού επιθετικού έχει έρθει φέτος στην Τρίπολη, στο 1-1 με τον Αστέρα για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος.