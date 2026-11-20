Ο Πορτογάλος τεχνικός συγκέντρωσε 24 βαθμούς στις πρώτες 11 αγωνιστικές της Serie A, επιτυγχάνοντας τον υψηλότερο μέσο όρο στην ιστορία του συλλόγου με 2,18 βαθμούς

Εντυπωσιακό είναι το ξεκίνημα του Ρούμπεν Αμορίμ στον πάγκο της Μίλαν στη Serie A, με τον Πορτογάλο τεχνικό να καταγράφει μια επίδοση που τον φέρνει στην κορυφή μιας ιδιαίτερης στατιστικής κατηγορίας στην ιστορία των «ροσονέρι». Παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ομάδα στις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις, η παρουσία της στο ιταλικό πρωτάθλημα είναι εξαιρετική.

Συγκεκριμένα, η Μίλαν έχει συγκεντρώσει 24 βαθμούς στις πρώτες 11 αγωνιστικές, με απολογισμό επτά νίκες, τρεις ισοπαλίες και μόλις μία ήττα. Η συγκομιδή αυτή αντιστοιχεί σε 2,18 βαθμούς ανά παιχνίδι, επίδοση που αποτελεί την υψηλότερη για προπονητή του συλλόγου στην εποχή κατά την οποία η νίκη αποδίδει τρεις βαθμούς.

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Πάνω από Πιόλι, Αντσελότι και Αλέγκρι

Ο Αμορίμ έχει ήδη αφήσει πίσω του ορισμένα από τα σημαντικότερα ονόματα που πέρασαν από τον πάγκο της Μίλαν. Ο Στέφανο Πιόλι βρίσκεται στη δεύτερη θέση της σχετικής λίστας με μέσο όρο 2,02 βαθμούς ανά αγώνα, ενώ ακολουθούν ο Κάρλο Αντσελότι με 1,95 και ο Μασιμιλιάνο Αλέγκρι με 1,91.

Η επίδοση του Πορτογάλου αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον αν εξεταστεί σε επίπεδο ολόκληρης της Serie A. Σε αυτή την κατηγορία, μόνο ο Αντόνιο Κόντε παρουσιάζει υψηλότερο μέσο όρο, με 2,21 βαθμούς ανά παιχνίδι.

Βέβαια, η σύγκριση χρειάζεται να αξιολογηθεί με δεδομένο ότι ο Αμορίμ βρίσκεται ακόμη στην αρχή της θητείας του στη Μίλαν και έχει καταγράψει πολύ λιγότερες συμμετοχές σε σχέση με τους προπονητές που βρίσκονται στη σχετική λίστα.

Διαφορετική εικόνα σε Ιταλία και Ευρώπη

Παρά την εξαιρετική παρουσία στο πρωτάθλημα, η κατάσταση είναι διαφορετική στο Europa League. Η Μίλαν βρίσκεται εκτός των θέσεων πρόκρισης, έχοντας παρουσιάσει μέχρι στιγμής δύο διαφορετικά αγωνιστικά πρόσωπα στις εγχώριες και τις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις.

Έτσι, ο Αμορίμ έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα ιδιαίτερα θετικό ξεκίνημα στη Serie A, όμως καλείται να βρει λύσεις και στην Ευρώπη, ώστε η ομάδα του να βελτιώσει τη θέση της και να διεκδικήσει την παρουσία της στην επόμενη φάση.