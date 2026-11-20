Στόχος της Ουάσιγκτον φέρεται να είναι η ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων πριν από την ανάληψη του ελέγχου του Κογκρέσου από τους Δημοκρατικούς, οι οποίοι αναμένεται να ενισχύσουν τη στήριξή τους προς το Κίεβο

Πιέσεις προς την Ουκρανία για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Ρωσία έως τις αρχές Ιανουαρίου ασκεί η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

Στόχος της Ουάσιγκτον φέρεται να είναι η ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων πριν από την ανάληψη του ελέγχου του Κογκρέσου από τους Δημοκρατικούς, οι οποίοι αναμένεται να ενισχύσουν τη στήριξή τους προς το Κίεβο και να αυξήσουν την πίεση στη Μόσχα.

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Σύμφωνα με τέσσερις πηγές που επικαλείται η Βρετανική εφημερίδα και έχουν ενημερωθεί για τις σχετικές συζητήσεις, ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου, Στιβ Γουίτκοφ, και ο γαμπρός του, Τζάρεντ Κούσνερ, επανεκκίνησαν αυτόν τον μήνα τις διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία και τη Ρωσία στο Αμπού Ντάμπι, έπειτα από οκτώ μήνες διακοπής λόγω του πολέμου στο Ιράν.

Το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα του Τραμπ έχασε τον έλεγχο τόσο της Βουλής των Αντιπροσώπων όσο και της Γερουσίας στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, με τους Δημοκρατικούς να αναμένεται να αξιοποιήσουν τις νομοθετικές τους αρμοδιότητες για την ενίσχυση της ουκρανικής πλευράς και την επιβολή πρόσθετων κυρώσεων στη Ρωσία.

Οι πιέσεις της Ουάσιγκτον και οι ανησυχίες του Κιέβου

Ο Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε αυτή την εβδομάδα με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Κίνα, δηλώνοντας στη συνέχεια ότι ο Ρώσος πρόεδρος τού ξεκαθάρισε πως η Μόσχα είναι «έτοιμη για ειρήνη».

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Παράλληλα, ο Τζάρεντ Κούσνερ και ο Στιβ Γουίτκοφ πραγματοποίησαν σειρά συναντήσεων με Ρώσους, Ουκρανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους στη Μόσχα, στο Δουβλίνο και στο Βερολίνο, μεταφέροντας την αίσθηση του κατεπείγοντος, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν τις συνομιλίες.

Ευρωπαίος αξιωματούχος που συναντήθηκε με τους δύο Αμερικανούς ανέφερε στους Financial Times:

«Οι Αμερικανοί πιέζουν πολύ και υπάρχει ανησυχία ότι θα χρειαστούν μεγάλες παραχωρήσεις από την Ουκρανία για να υπάρξει συμφωνία».

Ένας δεύτερος Ευρωπαίος αξιωματούχος σχολίασε ενδεικτικά: «Οι Αμερικανοί βιάζονται, ο Πούτιν δεν βιάζεται».

Το χρονοδιάγραμμα των διαπραγματεύσεων έχει εντείνει την ανησυχία στο Κίεβο, καθώς υπάρχει ο φόβος ότι ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπος με πιέσεις για αποδοχή μιας συμφωνίας που θα περιλαμβάνει όρους ευνοϊκούς για τη Μόσχα, πριν από την ανάληψη του ελέγχου του Κογκρέσου από τους Δημοκρατικούς.

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Επίσης, Ανώτατος Ουκρανός αξιωματούχος δήλωσε χαρακτηριστικά ότι: «Ο Τραμπ συμπαθεί τον Πούτιν και θέλει να τελειώσει όλα αυτά μέχρι τον Ιανουάριο».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η Ρωσία «θα μπορούσε να έχει καλύτερους όρους» εάν η συμφωνία επιτευχθεί πριν από τον Ιανουάριο.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε σε αίτημα των Financial Times για σχολιασμό.

Οι απαιτήσεις της Μόσχας για τα εδάφη και το ΝΑΤΟ

Παρότι ο Ντόναλντ Τραμπ διατηρεί ευρείες αρμοδιότητες στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, οι Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο επιδιώκουν να ασκήσουν μεγαλύτερη εποπτεία στην εξωτερική πολιτική της κυβέρνησής του, καθώς και στα επιχειρηματικά συμφέροντα των Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.

Μέχρι στιγμής, οι ΗΠΑ δεν έχουν ζητήσει από την Ουκρανία να αποδεχθεί συγκεκριμένες παραχωρήσεις προς τη Ρωσία. Ωστόσο, ο Βλαντίμιρ Πούτιν απαίτησε την Πέμπτη, μετά τη συνάντησή του με τον Τραμπ και τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στη Σενζέν, η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί της να αποδεχθούν «συμβιβασμούς» και «πραγματικότητες».

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Στις βασικές απαιτήσεις της Μόσχας περιλαμβάνονται η παραχώρηση ουκρανικών εδαφών στο Ντονμπάς, η δέσμευση ότι η Ουκρανία δεν θα ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, καθώς και περιορισμοί στις ένοπλες δυνάμεις της.

Η Ρωσία έχει επίσης ζητήσει ευρύτερες αλλαγές στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας μετά τον Ψυχρό Πόλεμο, με το ΝΑΤΟ να αποσύρει στρατεύματα και οπλικά συστήματα από την ανατολική του πτέρυγα.

Ο ρόλος των Ευρωπαίων και η σύνοδος της G20

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο ο Ντόναλντ Τραμπ να συζητήσει τρόπους τερματισμού του πολέμου με Ευρωπαίους ηγέτες στη σύνοδο της G20, την οποία θα φιλοξενήσει τον επόμενο μήνα στο Μαϊάμι.

Ωστόσο, ανώτερος Γάλλος αξιωματούχος δήλωσε ότι δεν πρόκειται να πραγματοποιηθούν διαπραγματεύσεις με τους Ευρωπαίους για το ουκρανικό ζήτημα στο περιθώριο της συνόδου, καθώς η Ουκρανία δεν έχει προσκληθεί.

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Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει απευθύνει πρόσκληση στον Βλαντίμιρ Πούτιν, χωρίς ο Ρώσος ηγέτης να έχει ξεκαθαρίσει εάν θα παραστεί.

Την ίδια ώρα, Ουκρανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι οι πρόσφατοι περιορισμοί στη στρατιωτική έκδοση του δορυφορικού συστήματος επικοινωνιών Starshield της SpaceX, καθώς και οι καθυστερήσεις στις παραδόσεις πυραύλων Patriot, εντάσσονται σε μια ευρύτερη αμερικανική προσπάθεια αποδυνάμωσης της διαπραγματευτικής θέσης του Κιέβου.

Παράλληλα, ανώτατος Ουκρανός αξιωματούχος χαρακτήρισε τις κινήσεις της κυβέρνησης Τραμπ ως «σαφή επιλογή» να βοηθήσει τη Ρωσία να εξασφαλίσει ευνοϊκότερους όρους στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

Γιατί παραμένει δύσκολη μια γρήγορη συμφωνία

Παρά τις αμερικανικές πιέσεις για επιτάχυνση των συνομιλιών, η προοπτική μιας άμεσης συμφωνίας παραμένει αβέβαιη.

Σύμφωνα με δύο πρόσωπα που γνωρίζουν τις θέσεις του Κρεμλίνου, η Ρωσία επιδιώκει να αξιοποιήσει την προγραμματισμένη αεροπορική εκστρατεία της, προκειμένου να ενισχύσει τη διαπραγματευτική της θέση απέναντι στην Ουκρανία.

Παράλληλα, οι συνομιλίες μόλις πρόσφατα άρχισαν να αγγίζουν τις ρωσικές απαιτήσεις για το ευρύτερο πλαίσιο ασφάλειας στην Ευρώπη, τις οποίες ο Πούτιν θεωρεί απαραίτητη προϋπόθεση για μια τελική συμφωνία.

Οι ευρωπαϊκές χώρες ζητούν να προηγηθεί κατάπαυση του πυρός και στη συνέχεια να ξεκινήσουν οι συζητήσεις για το ευρύτερο πλαίσιο ασφάλειας. Παράλληλα, επιδιώκουν να έχουν επίσημο ρόλο στις διαπραγματεύσεις.

Η Μόσχα έχει δηλώσει ότι μια τελική συμφωνία θα απαιτήσει και τη συμμετοχή των Ευρωπαίων, χωρίς ωστόσο ο Ρώσος πρόεδρος να έχει δεσμευτεί για τη διεύρυνση των συνομιλιών.

Από την πλευρά τους, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι επιδιώκουν να αντιμετωπιστούν ταυτόχρονα τόσο οι εδαφικές διαφορές όσο και τα ευρύτερα ζητήματα ευρωπαϊκής ασφάλειας, θεωρώντας ότι και τα δύο αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για τον τερματισμό του πολέμου.

Οι εγγυήσεις ασφαλείας και η αντίδραση της Ρωσίας

Ένα ακόμη κρίσιμο ζήτημα στις διαπραγματεύσεις αφορά τις εγγυήσεις ασφαλείας προς την Ουκρανία.

Οι ΗΠΑ έχουν αναφέρει ότι η Μόσχα συμφωνεί με το ενδεχόμενο μιας συμφωνίας που θα προβλέπει εγγυήσεις ασφαλείας από δυτικές χώρες, βασισμένες στο Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, το οποίο προβλέπει τη συλλογική άμυνα σε περίπτωση επίθεσης εναντίον κράτους-μέλους.

Ο Τζάρεντ Κούσνερ δήλωσε την Πέμπτη στο Βερολίνο ότι: «Πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι στο οποίο ο πρόεδρος Τραμπ είναι ανοιχτός, αλλά προφανώς πρέπει να είναι προς το συμφέρον της Αμερικής».

Και πρόσθεσε: «Πιστεύω ότι έχουμε κάνει τους Ρώσους να νιώσουν άνετα με την ιδέα ότι οποιαδήποτε εγγύηση ασφαλείας για την Ουκρανία θα βασίζεται στο Άρθρο 5».

Ωστόσο, η ρωσική πλευρά εμφανίζεται να διατηρεί σαφείς επιφυλάξεις. Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Ριαμπκόφ, ο οποίος συμμετείχε στον τελευταίο γύρο συνομιλιών στο Αμπού Ντάμπι, δήλωσε την Παρασκευή, σύμφωνα με το Interfax:

«Ακόμη και μια φόρμουλα ημι-μέλους του ΝΑΤΟ για το Κίεβο… είναι απαράδεκτη επιλογή για εμάς».

Ο ίδιος συμπλήρωσε: «Ας αναγνωρίσουν το απαραβίαστο της απαίτησής μας ότι η Ουκρανία δεν θα ενταχθεί ποτέ στο ΝΑΤΟ. Όταν συμβεί αυτό, νομίζω ότι μπορούμε να συζητήσουμε το ζήτημα των εγγυήσεων ασφαλείας».