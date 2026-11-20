Ο επτά φορές πρωταθλητής του Super Bowl διατηρεί καλές σχέσεις με τον συνιδιοκτήτη του λονδρέζικου συλλόγου Μπεχντάντ Εγκμπάλι, σύμφωνα με δημοσίευμα της Guardian

Ένα νέο επιχειρηματικό βήμα στο ποδόσφαιρο εξετάζει ο Τομ Μπρέιντι, καθώς, σύμφωνα με δημοσίευμα της Guardian, βρίσκεται σε συζητήσεις για την απόκτηση μειοψηφικού μεριδίου στην Τσέλσι. Ο θρύλος του NFL αποχώρησε αυτόν τον μήνα από το μετοχικό σχήμα της Μπέρμιγχαμ Σίτι, έπειτα από τρία χρόνια παρουσίας, με την κίνησή του να συνδέεται, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η βρετανική εφημερίδα, με το ενδεχόμενο επένδυσης στον σύλλογο του Λονδίνου.

Ο επτά φορές πρωταθλητής του Super Bowl διατηρεί καλές σχέσεις με τον Μπεχντάντ Εγκμπάλι, συνιδιοκτήτη της Τσέλσι και επικεφαλής του επενδυτικού ταμείου Clearlake Capital. Το τελευταίο κατέχει πλέον το 86,5% των μετοχών του συλλόγου, μετά την αποχώρηση των Τοντ Μπόελι και Μαρκ Γουόλτερ από το μετοχικό σχήμα τον περασμένο Σεπτέμβριο.

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Από την Μπέρμιγχαμ στο ενδεχόμενο επένδυσης στην Τσέλσι

Ο Μπρέιντι απέκτησε μειοψηφικό ποσοστό στην Μπέρμιγχαμ Σίτι τον Αύγουστο του 2023, λιγότερο από έναν χρόνο μετά τη δεύτερη και οριστική αποχώρησή του από την ενεργό δράση στο NFL. Η επένδυσή του πραγματοποιήθηκε μετά την εξαγορά του αγγλικού συλλόγου από την Knighthead Capital, του Τομ Βάγκνερ.

Μάλιστα, ο Αμερικανός ανέλαβε την προεδρία του συμβουλευτικού συμβουλίου της ομάδας και είχε ενεργή παρουσία στην προσπάθεια αναδιοργάνωσής της. Η συμμετοχή του στην Μπέρμιγχαμ αποτέλεσε και βασικό θέμα του ντοκιμαντέρ του Amazon Prime, Built in Birmingham: Brady & The Blues, που κυκλοφόρησε το 2025.

Ιδιαίτερη συζήτηση είχε προκαλέσει τότε η κριτική του προς τον προπονητή Γουέιν Ρούνεϊ, όταν ο Μπρέιντι είχε αμφισβητήσει δημόσια την εργατικότητα της ομάδας υπό την καθοδήγησή του.

Με αφορμή την αποχώρησή του, η Μπέρμιγχαμ εξέφρασε τις ευχαριστίες της για την παρουσία και τη στήριξή του κατά τη διάρκεια των τριών ετών συνεργασίας.

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Παρουσία και στους Λας Βέγκας Ρέιντερς

Η πιθανή επένδυση στην Τσέλσι δεν θα αποτελούσε την πρώτη επιχειρηματική εμπλοκή του Μπρέιντι με επαγγελματικό αθλητικό σύλλογο. Ο παλαίμαχος quarterback διατηρεί επίσης μειοψηφικό μερίδιο στους Λας Βέγκας Ρέιντερς, ομάδα του NFL, στο μετοχικό σχήμα της οποίας συμμετέχει και ο Τομ Βάγκνερ.

Παράλληλα, ο Μπρέιντι είχε βρεθεί στο πλευρό της Τσέλσι στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων το καλοκαίρι του 2025, όταν οι Λονδρέζοι επικράτησαν με 3-0 της Παρί Σεν Ζερμέν στο Νιου Τζέρσεϊ. Τότε είχε πανηγυρίσει μαζί με τους ποδοσφαιριστές την κατάκτηση του τροπαίου.

Προς το παρόν, οι συζητήσεις για την απόκτηση μετοχικού ποσοστού στην Τσέλσι βρίσκονται σε εξέλιξη, χωρίς να έχει ανακοινωθεί κάποια συμφωνία ή να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για το ύψος της πιθανής επένδυσης.

Πηγή: The Guardian