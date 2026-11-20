Λίγο πριν από την έναρξη της συνέντευξης Τύπου, διανεμήθηκε στους δημοσιογράφους έγγραφο με τα τέσσερα βασικά σημεία της κοινής διακήρυξης των ΗΠΑ, της Ρωσίας και της Κίνας, μετά την τριμερή σύνοδο στη Σεντζέν

Ολοκληρώθηκε η συνέντευξη Τύπου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, κατά την οποία αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στο Ιράν, στις εμπορικές συμφωνίες των ΗΠΑ και στην πορεία της αμερικανικής οικονομίας.

Για το Ιράν, ο Τραμπ υποστήριξε ότι η Τεχεράνη επιθυμεί να καταλήξει σε συμφωνία με την Ουάσιγκτον, ωστόσο δεν εμφανίζεται διατεθειμένη να αποδεχθεί τους όρους που ο ίδιος θεωρεί απαραίτητους.

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«Το Ιράν θέλει να κάνει συμφωνία με τις ΗΠΑ, αλλά δεν θέλει να κάνει μια συμφωνία που να είναι αποδεκτή από εμένα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι: «Όχι πια 47. Είναι 51 χρόνια. Κοροϊδεύουν τον κόσμο εδώ και 51 χρόνια».

Στο πλευρό του Αμερικανού προέδρου βρίσκονται ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ.

Η συνέντευξη Τύπου πραγματοποιείται μετά την τριμερή σύνοδο κορυφής με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στην Κίνα.

Λίγο πριν από την έναρξη της συνέντευξης Τύπου, διανεμήθηκε στους δημοσιογράφους έγγραφο με τα τέσσερα βασικά σημεία της κοινής διακήρυξης των ΗΠΑ, της Ρωσίας και της Κίνας, μετά την τριμερή σύνοδο στη Σεντζέν.

Τα τέσσερα βασικά σημεία της κοινής διακήρυξης

Σύμφωνα με το έγγραφο, οι τρεις χώρες συμφώνησαν να προωθήσουν τη μεταρρύθμιση του ΟΗΕ, να ενισχύσουν την παραγωγή και την προσφορά προϊόντων διύλισης πετρελαίου, καθώς και να διασφαλίσουν τον σεβασμό των ασυλιών των κρατικών αξιωματούχων.

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Παράλληλα, συμφώνησαν να ξεκινήσουν διάλογο για τη μείωση των πυρηνικών κινδύνων και την αποτροπή της διάδοσης πυρηνικών όπλων.

Στην κοινή διακήρυξη υπογραμμίζεται επίσης ότι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο δεν πρέπει να κάνει κατάχρηση της δικαιοδοσίας του, ενώ επαναλαμβάνεται η θέση ότι ένας πυρηνικός πόλεμος δεν μπορεί να κερδηθεί και δεν πρέπει ποτέ να διεξαχθεί.

Τραμπ: Η σύνοδος εξελίχθηκε σε συνάντηση τριών χωρών

Αναφερόμενος στη σύνοδο κορυφής, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ουσιαστικά εξελίχθηκε σε συνάντηση τριών χωρών, παρά τη συμμετοχή και άλλων κρατών, με τα οποία, όπως είπε, οι ΗΠΑ υπέγραψαν σημαντικές εμπορικές συμφωνίες.

Χαρακτηριστικά ο Τραμπ ανέφερε ότι: «Η σύνοδος εξελίχθηκε ουσιαστικά σε συνάντηση τριών χωρών, αν και συμμετείχαν και άλλες, με τις οποίες συνάψαμε σημαντικές εμπορικές συμφωνίες».

Οι ισχυρισμοί για την αμερικανική οικονομία

Μεγάλο μέρος της συνέντευξης Τύπου αφιέρωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στην πορεία της οικονομίας των ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι αναπτύσσεται ταχύτερα από κάθε άλλη μεγάλη ανεπτυγμένη οικονομία.

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Όπως ανέφερε, η μεταποίηση καταγράφει δέκα συνεχόμενους μήνες ανάπτυξης, ενώ οι επενδύσεις σε νέο εξοπλισμό έχουν αυξηθεί κατά 21%.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι τιμές του αργού πετρελαίου έχουν υποχωρήσει κατά 20% από τις αρχές Νοεμβρίου, πλησιάζοντας τα 80 δολάρια το βαρέλι.

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ακόμη ότι από την ανάληψη των καθηκόντων του έχει δημιουργηθεί νέος πλούτος ύψους 25 τρισ. δολαρίων.

Επιπλέον, ανακοίνωσε ότι αναμένεται να συναφθούν ακόμη δέκα εμπορικές συμφωνίες μετά τη σύνοδο κορυφής της APEC.

Νέα επίθεση κατά της Fed για τα επιτόκια

Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε την κριτική του προς την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) για το ύψος των επιτοκίων, τα οποία χαρακτήρισε για ακόμη μία φορά «υπερβολικά υψηλά», ζητώντας τη μείωσή τους.

Ο Πούτιν θέλει να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, υποστηρίζει ο Τραμπ

Παράλληλα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε ότι ο Ρώσος πρόεδρος εξέφρασε την επιθυμία του να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία μέσω διπλωματικών διαδικασιών, κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους.

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«Εξέφρασε ξεκάθαρα την επιθυμία του να τερματιστεί ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας με διπλωματικά μέσα», υπογράμμισε ο Τραμπ.

Παράλληλα, ανέφερε ότι οι διπλωματικές προσπάθειες συνεχίζονται, εκφράζοντας αισιοδοξία για την προοπτική επίτευξης συμφωνίας, παρά τις δυσκολίες που εξακολουθούν να υπάρχουν.

«Οι εκπρόσωποί μας κάνουν καλή δουλειά, αλλά είναι δύσκολη αποστολή. Το πρόβλημα είναι ότι ο πρόεδρος Ζελένσκι και ο πρόεδρος Πούτιν τρέφουν τεράστιο μίσος ο ένας για τον άλλον και αυτό δεν είναι ποτέ εύκολο», σημείωσε.

Ο Τραμπ παραδέχθηκε ότι αρχικά θεωρούσε πως ο συγκεκριμένος πόλεμος θα ήταν μία από τις ευκολότερες συγκρούσεις προς επίλυση, ωστόσο, όπως είπε, το επίπεδο της αντιπαλότητας μεταξύ των δύο ηγετών αποτελεί σημαντικό εμπόδιο.

Πρόσθεσε ότι: «Πίστευα ότι αυτός ο πόλεμος θα ήταν μία από τις ευκολότερες συγκρούσεις που θα μπορούσαμε να επιλύσουμε. Όμως το επίπεδο του μίσους είναι κάτι που σπάνια βλέπει κανείς. Παρ’ όλα αυτά, έχουμε πολύ καλές συνομιλίες και πιστεύω ότι υπάρχει πολύ καλή πιθανότητα να καταλήξουμε σε συμφωνία».

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Οι νεκροί στον πόλεμο και η αναφορά Τραμπ στην εισβολή

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι περίπου 25.000 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους στρατιώτες, σκοτώνονται κάθε μήνα στον πόλεμο, επαναλαμβάνοντας παράλληλα τον ισχυρισμό του ότι η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία δεν θα είχε πραγματοποιηθεί εάν ο ίδιος βρισκόταν στην προεδρία των ΗΠΑ.

«Ο Πούτιν το είπε χθες το βράδυ. Είπε ότι δεν θα είχε συμβεί ποτέ. Τον ρώτησα μάλιστα: “Θα είχες εισβάλει αν ήμουν εγώ πρόεδρος;” Και μου απάντησε: “Όχι, δεν θα είχε συμβεί ποτέ”», ανέφερε.

Ο Τραμπ κατέληξε υποστηρίζοντας ότι η διαχείριση της κατάστασης από τις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν «πολύ άσχημη».

«Τεράστιος φόρος» για εταιρείες που κατασκευάζουν data centers στο εξωτερικό

Επιπλέον, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι εξετάζει την επιβολή «τεράστιου φόρου» στις αμερικανικές εταιρείες που κατασκευάζουν κέντρα δεδομένων (data centers) εκτός των ΗΠΑ, με στόχο να τις ενθαρρύνει να επενδύσουν στην αμερικανική αγορά.

Επίσης ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος δήλωσε ότι: «Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε στις εταιρείες να κατασκευάζουν data centers σε άλλες χώρες. Εάν το κάνουν, θα τους επιβάλουμε τεράστιο φόρο. Θέλουμε να τα κατασκευάζουν εδώ».

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι αρκετές πολιτείες των ΗΠΑ διαθέτουν τις απαραίτητες ενεργειακές υποδομές και τους πόρους για τη φιλοξενία τέτοιων εγκαταστάσεων.

Τέλος, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι συμφώνησε με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στη θέσπιση κοινών κανόνων ασφαλείας για την τεχνητή νοημοσύνη, ενώ εξέφρασε τον μεγάλο σεβασμό του προς την αμερικανική εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης Anthropic.