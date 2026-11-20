Η κυβέρνηση της Δανίας προωθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο την αναστολή χορήγησης μη απαραίτητων θεωρήσεων Σένγκεν σε Ρώσους υπηκόους μετά τη φερόμενη απόπειρα δολοφονίας του ράπερ

Η Δανία απέλασε τον στρατιωτικό ακόλουθο της Ρωσίας στην Δανία μετά από φερόμενη απόπειρα δολοφονίας που σχεδιάσθηκε από την Ρωσία ενός Αμερικανό-Ουκρανού ράπερ, ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Λαρς Λοκε Ράσμουσεν, επισημαίνοντας ότι αν η Ρωσία είχε περισσότερο προσωπικό στην πρεσβεία της στην Κοπεγχάγη θα είχαμε λάβει πιο σημαντικά μέτρα.

Ο υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η Δανία σκοπεύει να αναστείλει τη χορήγηση μη απαραίτητων θεωρήσεων Σένγκεν σε Ρώσους, μετά την απόπειρα δολοφονίας ενός Αμερικανό-Ουκρανού ράπερ στο έδαφός της, η οποία θεωρεί ότι ενορχηστρώθηκε από τη Μόσχα

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«Έχουμε ξεκινήσει μια διαδικασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την περαιτέρω ενίσχυση των κανόνων πρόσβασης των Ρώσων υπηκόων στην Ευρώπη (…) και τώρα εντείνουμε τις προσπάθειές μας για την αναστολή όλων των μη απαραίτητων θεωρήσεων», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας, Λαρς Λόκε Ράσμουσεν.

Νωρίτερα ο επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών και ασφαλείας της Δανίας (PET) Ράσμους Κίφερ Κρτίστενσεν είχε δηλώσει κατά την διάρκεια συνέπτυξες Τύπου: «Μια απόπειρα δολοφονίας από τη Ρωσία δεν είναι κάτι που έχουμε ξαναδεί στη Δανία, και αυτό μου δίνει την εντύπωση μιας Ρωσίας που γίνεται όλο και πιο επιθετική και διατεθειμένη να αναλάβει κινδύνους».

«Πιστεύουμε ότι η υπόθεση αυτή είναι σημαντική για την κατανόηση της απειλής που αντιμετωπίζει η Δανία από τη Ρωσία», πρόσθεσε ο ίδιος

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Νικολάι Βάμμεν σε συνέντευξη Τύπου , είπε ότι η ρωσική απόπειρα δολοφονίας στην Δανία αποτελεί υπενθύμιση της σκληρής κατάστασης στην οποία βρίσκονται η Δανία και η Ευρώπη.