Την ενοχή του 60χρονου πρότεινε ο εισαγγελέας που εμφανίστηκε ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι στη στάση της μητέρας του, που ανακάλεσε την αρχική της κατάθεση

Ένοχος για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της μητέρας του κρίθηκε σήμερα (20/11) από το δικαστήριο ένας 60χρονος από τα Χανιά, ο οποίος είχε απασχολήσει τις Αρχές και στο παρελθόν, καθώς το 2022 είχε καταδικαστεί για κατάχρηση ανηλίκου κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση σε βάρος δύο ανήλικων ανιψιών του.

Για την υπόθεση της ενδοοικογενειακής βίας, που αφορά περιστατικό του Νοεμβρίου του 2020, το δικαστήριο του επέβαλε ποινή φυλάκισης 12 μηνών με τριετή αναστολή. Σύμφωνα με το FlashNews, ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας η στάση της μητέρας του κατηγορουμένου, η οποία ενώ στην αρχική της κατάθεση είχε αναφέρει ότι είχε πέσει θύμα βιαιοπραγίας από τον γιο της, στη συνέχεια ανακάλεσε τους ισχυρισμούς της, υποστηρίζοντας ότι εκείνος δεν την είχε χτυπήσει ποτέ.

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Ο 60χρονος, μέσω του συνηγόρου του, αρνήθηκε την κατηγορία, υποστηρίζοντας ότι η αρχική κατάθεση της μητέρας του στην αστυνομία δόθηκε ενώ εκείνη νοσηλευόταν, έχοντας υποβληθεί σε σοβαρή χειρουργική επέμβαση στο ισχίο. Κατά την υπερασπιστική γραμμή, η γυναίκα βρισκόταν σε κατάσταση μετεγχειρητικού παραληρήματος και δεν είχε πλήρη αντίληψη όσων συνέβαιναν.

Η ίδια, εξεταζόμενη από το δικαστήριο, περιέγραψε ότι είχε πέσει μέσα στο σπίτι της, με αποτέλεσμα να σπάσει το ισχίο της. Όπως ανέφερε, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και χειρουργήθηκε στις 19 Ιανουαρίου, ενώ την επόμενη ημέρα έδωσε κατάθεση στην αστυνομία.

«Όταν έδωσα την κατάθεση ήμουν στο νοσοκομείο, ζαλισμένη, δεν ήξερα πού βρίσκομαι, έλεγα άλλα αντ’ άλλων», υποστήριξε, προσθέτοντας κατηγορηματικά: «Δεν μου επιτέθηκε ποτέ. Εκείνη την ημέρα δεν ήταν στο σπίτι καθόλου. Δεν με έχει χτυπήσει ποτέ».

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Η μητέρα του 60χρονου υποστήριξε ακόμη, ότι οι σχέσεις τους ήταν καλές και ότι μέχρι τότε έμεναν μαζί, χωρίς ωστόσο να συγκατοικήσουν ξανά μετά τη δική της επέμβαση. Αξίζει να σημειωθεί ότι την επίμαχη περίοδο ο γιος της βρισκόταν ήδη προφυλακισμένος στις φυλακές Τρίπολης, όπου παρέμεινε για 16 μήνες, στο πλαίσιο της υπόθεσης ασέλγειας σε βάρος των δύο ανήλικων ανιψιών του.

Οι καταγγελίες για ξυλοδαρμούς και οι μαρτυρίες για τις μελανιές

Στο δικαστήριο κατέθεσε και ξαδέρφη του κατηγορουμένου, το παιδί της οποίας είχε πέσει θύμα ασέλγειας από τον 60χρονο, μαζί με ακόμη μία ανήλικη ανιψιά του.

Η μάρτυρας υποστήριξε ότι είχε υπάρξει αυτόπτης μάρτυρας περιστατικού κατά το οποίο ο κατηγορούμενος έσπρωξε με δύναμη τη μητέρα του, με αποτέλεσμα εκείνη να χτυπήσει στον τοίχο.

Παράλληλα, περιέγραψε την κατάσταση στην οποία έβλεπαν κατά καιρούς τη γυναίκα, κάνοντας λόγο για μελανιές, σπασμένα δάχτυλα και δυσκολία στο περπάτημα, ενώ, όπως είπε, η ίδια απέδιδε τους τραυματισμούς της σε πτώσεις.

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«Όταν ανακάλυψα την ασέλγεια στο παιδί μου και την ανιψιά μου, άνοιξαν τα στόματα. Έμαθα από τις αδερφές του ότι χτυπούσε τη μητέρα του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, με αφορμή την υπόθεση του παιδιού της απευθύνθηκε στην αστυνομία, μεταφέροντας και όσα είχε πληροφορηθεί για την κακοποίηση της μητέρας του κατηγορουμένου.

Από την πλευρά της, φίλη της μητέρας κατέθεσε ότι οι σχέσεις μητέρας και γιου ήταν καλές και ότι η ίδια δεν της είχε αναφέρει ποτέ περιστατικά βίας σε βάρος της.

«Εξακολουθεί να επιδεικνύει συγκαλυπτική συμπεριφορά» – Τι είπε ο εισαγγελέας

Την ενοχή του 60χρονου πρότεινε ο εισαγγελέας, ο οποίος εμφανίστηκε ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι στη στάση της μητέρας του, εκτιμώντας ότι επιχείρησε να προστατεύσει τον γιο της, ανακαλώντας την αρχική της κατάθεση.

«Από τη διαδικασία αποδείχθηκε ότι η μητέρα, παρά την ωριμότητα της ζωής της, εξακολουθεί να επιδεικνύει συγκαλυπτική συμπεριφορά στον γιο της. Με βεβαιότητα ο γιος της τής προκάλεσε σωματικές βλάβες τον Νοέμβριο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Ο εισαγγελικός λειτουργός έκρινε μη πειστική τη μεταγενέστερη μαρτυρία της γυναίκας, επισημαίνοντας ότι στην πρώτη της κατάθεση είχε περιγράψει διαφορετικά τα γεγονότα και ότι, παρά όσα έχουν μεσολαβήσει, εξακολουθεί να υπερασπίζεται τον γιο της.

Παράλληλα, αξιολόγησε ως σαφή τη μαρτυρία της ξαδέρφης του κατηγορουμένου, ενώ εκτίμησε ότι η φίλη της μητέρας δεν εισέφερε ουσιαστικά στοιχεία στην υπόθεση.

«Προτείνω την ενοχή του, καθώς προκύπτει με βεβαιότητα η τέλεση της σωματικής βλάβης», κατέληξε ο εισαγγελέας, με το δικαστήριο να τον κηρύσσει τελικά ένοχο και να του επιβάλλει ποινή φυλάκισης 12 μηνών με τριετή αναστολή.