Ο Έλληνας σούπερ σταρ πραγματοποίησε άλμα οκτώ θέσεων στην τελευταία ανανέωση της κατάταξης που δημοσίευσε ο Σον Πάουελ, καθώς η ομάδα του μετρά έξι διαδοχικές νίκες

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ανεβάζει διαρκώς την απόδοσή του και πλέον βρίσκεται στην τρίτη θέση της κούρσας για το βραβείο του MVP της κανονικής περιόδου στο NBA. Ο Έλληνας σούπερ σταρ πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις με τους Μαϊάμι Χιτ και κερδίζει συνεχώς έδαφος στην αξιολόγηση των υποψηφίων για την κορυφαία ατομική διάκριση της λίγκας.

Στην κορυφή της σχετικής λίστας παραμένει ο Λούκα Ντόντσιτς των Λος Άντζελες Λέικερς, με τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα των Σαν Αντόνιο Σπερς να ακολουθεί στη δεύτερη θέση. Ο Αντετοκούνμπο, από την πλευρά του, πραγματοποίησε άλμα οκτώ θέσεων στην τελευταία ανανέωση της κατάταξης, την οποία δημοσίευσε ο δημοσιογράφος του NBA.com, Σον Πάουελ.

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Η επιστροφή του Αντετοκούνμπο στην πρώτη τριάδα

Το ξεκίνημα της σεζόν δεν ήταν ιδανικό για τους Μαϊάμι Χιτ, γεγονός που επηρέασε αρχικά και τη θέση του Έλληνα άσου στην κούρσα του MVP. Η εικόνα, ωστόσο, έχει αλλάξει σημαντικά το τελευταίο διάστημα. Η ομάδα της Φλόριντα έχει βρει ρυθμό και μετρά πλέον έξι διαδοχικές νίκες, έχοντας το μεγαλύτερο ενεργό νικηφόρο σερί στο πρωτάθλημα.

Ο Αντετοκούνμπο αποτελεί τον βασικό πρωταγωνιστή αυτής της αγωνιστικής αντεπίθεσης. Οι εμφανίσεις του τον έφεραν από την 11η στην τρίτη θέση της κατάταξης, επιβεβαιώνοντας την επιστροφή του σε επίπεδο που τον καθιστά έναν από τους βασικούς διεκδικητές του βραβείου.

«Μοιάζει με τον Αντετοκούνμπο που τρομοκρατούσε τους αντιπάλους»

Ο Σον Πάουελ στάθηκε στην αγωνιστική συνέπεια του Έλληνα σούπερ σταρ, αλλά και στη θεαματική βελτίωση των Χιτ μετά το αρχικό τους αρνητικό διάστημα.

«Ο “Παίκτης της Εβδομάδας” στην Ανατολή διατηρεί υψηλό επίπεδο απόδοσης από την έναρξη της σεζόν και τώρα οι Χιτ έχουν τη μεγαλύτερη ενεργή σειρά νικών στο πρωτάθλημα, με έξι αγώνες. Μοιάζει με τον Αντετοκούνμπο που τρομοκρατούσε τους αντιπάλους όταν αγωνιζόταν με τους Μπακς, ενώ το ιστορικό τραυματισμών του δεν έχει επανεμφανιστεί στο Μαϊάμι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Ο δημοσιογράφος του NBA.com συνέδεσε, μάλιστα, την αγωνιστική άνοδο του Μαϊάμι με την παρουσία του Έλληνα φόργουορντ, υπογραμμίζοντας πόσο σημαντική είναι η συνεισφορά του στην πορεία της ομάδας.

«Δεν είναι τυχαίο ότι το Μαϊάμι, μετά από ένα αργό ξεκίνημα, έχει επίσης ανατρέψει την πορεία της σεζόν του. Ένας υγιής Αντετοκούνμπο μπορεί να κάνει ακριβώς αυτό για μια ομάδα. Και μιλώντας για τους Μπακς, μόλις έδωσε μια εξαιρετική παράσταση εναντίον της πρώην ομάδας του, όπου έμεινε μόλις μία ασίστ μακριά από ένα τριπλό-νταμπλ με 27 πόντους και απέκρουσε μια προσπάθεια καρφώματος του Μπρέιντεν Μπέρρις με ένα εντυπωσιακό μπλοκ με τα δύο χέρια».

Ο Γιάννης βρίσκεται πλέον πίσω μόνο από τους Ντόντσιτς και Γουεμπανιάμα, με την πορεία των Χιτ και τις δικές του εμφανίσεις να τον επαναφέρουν δυναμικά στο προσκήνιο της διεκδίκησης του MVP.