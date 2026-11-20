Ισχυρές πιέσεις στις τεχνολογικές μετοχές, με την Nvidia να καταγράφει σημαντικές απώλειες και την Anthropic να υποχωρεί μετά τη μεγαλύτερη δημόσια εγγραφή στην ιστορία.



Έντονη αναταραχή επικράτησε την Παρασκευή στη Wall Street, με τις τεχνολογικές μετοχές να δέχονται ισχυρές πιέσεις και τον Nasdaq να διαγράφει τα κέρδη που είχε καταγράψει από τις αρχές του 2026.

Η υποχώρηση του δείκτη κάτω από τις 23.241,99 μονάδες σηματοδότησε μια εντυπωσιακή ανατροπή για την αγορά, η οποία μέχρι πρότινος στηριζόταν σε μεγάλο βαθμό στον ενθουσιασμό των επενδυτών για την τεχνητή νοημοσύνη.

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Στις 11:58 ώρα Νέας Υόρκης, ο Nasdaq υποχωρούσε κατά 3,17%, ενώ ο S&P 500 κατέγραφε απώλειες 1,6%.

Ο Dow Jones παρέμενε σχεδόν αμετάβλητος εκείνη την ώρα. Αργότερα, σύμφωνα με το Associated Press, η πτώση του Nasdaq έφτασε το 3,5%, ενώ ο S&P 500 βρέθηκε περίπου 10% κάτω από το ιστορικό υψηλό του Οκτωβρίου.

Στο επίκεντρο των πιέσεων βρέθηκε η Nvidia, με τη μετοχή της να χάνει έως 7,4%, ενώ η AMD υποχώρησε κατά 11,7% και η Broadcom κατά 11,5%.

Η πτώση επεκτάθηκε συνολικά στον κλάδο των ημιαγωγών, με τον σχετικό χρηματιστηριακό δείκτη να καταγράφει απώλειες 9%.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η πορεία της Anthropic, δημιουργού του δημοφιλούς chatbot Claude.

Η εταιρεία πραγματοποίησε την Πέμπτη την ιστορικά μεγαλύτερη δημόσια εγγραφή, συγκεντρώνοντας 81,3 δισ. δολάρια, με τιμή διάθεσης 83 δολάρια ανά μετοχή.

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Η μετοχή της έκλεισε την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης στα 97,17 δολάρια, σημειώνοντας άνοδο 17,1%, αλλά την Παρασκευή υποχώρησε κατά 12,4%, στα 85,16 δολάρια.

Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει την επιφυλακτικότητα των επενδυτών απέναντι στις αποτιμήσεις των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης.

Οι ανησυχίες επικεντρώνονται στο κατά πόσο οι τεράστιες επενδύσεις σε υπολογιστικές υποδομές και κέντρα δεδομένων θα αποδώσουν τα αναμενόμενα κέρδη, αλλά και στο ενδεχόμενο επιβράδυνσης της ανάπτυξης του κλάδου.

Στην επιδείνωση του κλίματος συμβάλλουν επίσης οι αυστηρότεροι περιορισμοί στις εξαγωγές προηγμένων μικροεπεξεργαστών προς την Κίνα και οι ανησυχίες για το κόστος χρηματοδότησης, καθώς η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ διατηρεί επιφυλακτική στάση απέναντι στη μείωση των επιτοκίων.

Το ερώτημα που πλέον απασχολεί τη Wall Street είναι αν πρόκειται για μια προσωρινή διόρθωση ή για την αρχή μιας βαθύτερης αναθεώρησης των προσδοκιών γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη.

Σε κάθε περίπτωση, η αγορά δείχνει ότι ο ενθουσιασμός από μόνος του δεν αρκεί πλέον για να δικαιολογήσει τις υψηλές αποτιμήσεις.