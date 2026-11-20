Άγνωστοι χρησιμοποιώντας το λογότυπο της Αρχής για το Ξέπλυμα εξαπατούν πολίτες και να αποσπούν χρήματα

Συναγερμός σήμανε στην Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος μετά από καταγγελίες για νέα απάτη με επιτήδειους να φτάνουν στο σημείο να χρησιμοποιούν παράνομα το λογότυπο της Ανεξάρτητης Αρχής με σκοπό να αποσπούν μεγάλα χρηματικά ποσά από ανυποψίαστους πολίτες.

Ήδη , σύμφωνα με πληροφορίες, στην Αρχή έχουν φτάσει σχετικές καταγγελίες που κινητοποίησαν άμεσα το μηχανισμό για τη διερεύνηση των περιστατικών και τον εντοπισμό των δραστών ,ώστε να υψωθεί τείχος προστασίας για τους πολίτες πριν αυτές οι καταγγελίες λάβουν μεγαλύτερη έκταση όπως οι απάτες με το ΔΕΔΔΗΕ.

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Συγκεκριμένα η ‘Αρχή’ έχει γίνει το τελευταίο διάστημα αποδέκτης καταγγελιών για απόπειρες απάτης, κατά τις οποίες γίνεται παράνομη χρήση του λογοτύπου και των στοιχείων της, με σκοπό την απόσπαση χρηματικών ποσών.

Οι σχετικές καταγγελίες, όπως επισημαίνεται αρμοδίως , έχουν τύχει του ενδεδειγμένου χειρισμού για τη διερεύνηση των περιστατικών και τον εντοπισμό των δραστών.

Ιδιαίτερη αξία έχει η επισήμανση της ‘Αρχής’ , που σε όλους τους τόνους και με επίσημη ανακοίνωσή της ενημερώνει ότι η ίδια και οι υπάλληλοί της δεν ζητούν, σε καμία περίπτωση, από πολίτες, την αποκάλυψη στοιχείων πρόσβασης σε οποιουδήποτε είδους λογαριασμούς ή άλλου είδους προσωπικών στοιχείων, ούτε την εκτέλεση οποιασδήποτε συναλλαγής.