Ο 39χρονος Χοσέ Λουίς Γκαρθία Μαρτέλο συνελήφθη στη Φλόριντα για κατοχή ναρκωτικών ουσιών, με τις Αρχές να ορίζουν εγγύηση ύψους 3.000 δολαρίων για την αποφυλάκισή του

Τον γύρο των social media κάνει η φωτογραφία σύλληψης του Χοσέ Λουίς Γκαρθία Μαρτέλο, καθώς η εμφάνισή του θύμισε σε πολλούς τον αρχηγό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Μπρούνο Φερνάντες. Η χαρακτηριστική ομοιότητα ανάμεσα στους δύο άνδρες προκάλεσε χιλιάδες σχόλια, με τους χρήστες να επιστρατεύουν το χιούμορ τους και να δημιουργούν ευφάνταστες αναρτήσεις.

Σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη της κομητείας Όσεολα, στη Φλόριντα, ο 39χρονος συνελήφθη για κατοχή ελεγχόμενων ουσιών και εξαρτημάτων που σχετίζονται με τη χρήση ναρκωτικών. Στην αστυνομική αναφορά σημειώνεται ότι εντοπίστηκε σε πρατήριο καυσίμων με κατακόκκινα μάτια και ασυνάρτητη ομιλία.

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«Είναι ο Μπρούνο Φερνάντες;» – Τα σχόλια που έγιναν viral

Όταν η φωτογραφία του Μαρτέλο δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο, αρκετοί φίλοι του ποδοσφαίρου εντόπισαν αμέσως την ομοιότητά του με τον Πορτογάλο μέσο. Ανάμεσα στα χιλιάδες σχόλια ξεχώρισε η ερώτηση «Είναι ο Μπρούνο Φερνάντες;», ενώ άλλος χρήστης αστειεύτηκε γράφοντας: «Ο Μπρούνο, αν μείνει ακόμη έναν χρόνο στη Γιουνάιτεντ».

Ένας ακόμη χρήστης επεξεργάστηκε τη φωτογραφία, προσθέτοντας στον συλληφθέντα τη φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και συνοδεύοντάς την με τη λεζάντα: «Μια συνηθισμένη χαρούμενη μέρα ως παίκτης της Γιουνάιτεντ».

Δεν έλειψαν, βέβαια, και τα πιο αιχμηρά σχόλια. «Μοιάζει με τον Μπρούνο σε καλή μέρα», έγραψε κάποιος, ενώ άλλος αστειεύτηκε: «Δεν είναι περίεργο που η Γιουνάιτεντ δεν μπορεί να κερδίσει… Ο Φερνάντες είναι εκτός εαυτού».

Τι αναφέρει η αστυνομική έκθεση

Πέρα από τον διαδικτυακό χαμό που προκάλεσε η φωτογραφία, η αστυνομική αναφορά περιγράφει και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η σύλληψη. Σύμφωνα με τις Αρχές, ο Μαρτέλο επέτρεψε στον αστυνομικό να ερευνήσει το πρόσωπό του, κατά τη διάρκεια της οποίας εντοπίστηκε στην τσέπη του ένα σακουλάκι τύπου Ziploc.

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Μέσα σε αυτό φέρεται να υπήρχαν περίπου τέσσερα γραμμάρια ουσίας που έμοιαζε με μανιτάρια. Ένα ειδικό τεστ ανίχνευσης ουσιών έδωσε, σύμφωνα με την αστυνομία, θετικό αποτέλεσμα για LSD, με αποτέλεσμα ο 39χρονος να συλληφθεί.

Για την αποφυλάκισή του ορίστηκε εγγύηση ύψους 3.000 δολαρίων, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 2.280 λίρες.

Η υπόθεση απέκτησε ιδιαίτερη δημοσιότητα κυρίως λόγω της εντυπωσιακής ομοιότητας του συλληφθέντα με τον αρχηγό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τη φωτογραφία του να μετατρέπεται σε viral θέμα στις διαδικτυακές ποδοσφαιρικές κοινότητες.