Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, ο τραυματίας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου

Έκρηξη υπό αδιευκρίνιστη αιτία σημειώθηκε σε θαλαμηγό με σημαία Βουλγαρίας, η οποία βρισκόταν στη μαρίνα Σάνη Χαλκιδικής, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του μοναδικού επιβάτη της.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, ο τραυματίας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου.

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Από την έκρηξη προκλήθηκε εισροή υδάτων στο σκάφος, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες απάντλησής τους.

Παράλληλα, τοποθετήθηκε προληπτικά αντιρρυπαντικό φράγμα γύρω από το σκάφος, για την αποτροπή ενδεχόμενης θαλάσσιας ρύπανσης.