Το οπτικό υλικό αποτυπώνει τον 19χρονο να καθαρίζει τον χώρο στις σκάλες της πολυκατοικίας αφού είχε εγκαταλείψει τη σορό στα απορρίμματα

Βίντεο που καταγράφουν τις κινήσεις του 19χρονου, ο οποίος εμπλέκεται στην υπόθεση δολοφονίας της Αμαράτα στον Άγιο Παντελεήμονα, αποτυπώνουν κρίσιμες στιγμές πριν και μετά το έγκλημα. Σε ένα από τα πλάνα εμφανίζεται να μεταφέρει μια βαλίτσα, ενώ σε άλλο καταγράφεται να καθαρίζει τον χώρο στις σκάλες της πολυκατοικίας, αφού είχε ήδη αφήσει τη βαλίτσα με τη σορό της νεαρής γυναίκας στα σκουπίδια.

Τα πλάνα πριν μπουν στο διαμέρισμα

Σε ένα από τα στιγμιότυπα που έχουν καταγραφεί, η Αμαράτα και ο 19χρονος εμφανίζονται να περπατούν μαζί, προτού εισέλθουν στο διαμέρισμα στον Άγιο Παντελεήμονα.

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Πρόκειται για εικόνες που προηγούνται χρονικά του εγκλήματος.

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Η βαλίτσα και ο καθαρισμός στις σκάλες

Σε διαφορετικό βίντεο καταγράφεται ο 19χρονος να βγαίνει μεταφέροντας μια βαλίτσα. Πρόκειται για τη βαλίτσα μέσα στην οποία είχε τοποθετηθεί η σορός της Αμαράτα και η οποία εγκαταλείφθηκε στα σκουπίδια.

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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και τρίτο βίντεο, στο οποίο ο νεαρός εμφανίζεται να σκουπίζει τον χώρο στις σκάλες της πολυκατοικίας.

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Το συγκεκριμένο στιγμιότυπο καταγράφεται χρονικά μετά την εγκατάλειψη της βαλίτσας με τη σορό της νεαρής γυναίκας στα απορρίμματα.