Η διοργάνωση κατατάσσεται πλέον στην 23η θέση της παγκόσμιας κατάταξης της Opta, με την ίδια να επισημαίνει πως υπάρχουν περιθώρια για άνοδο προς την πρώτη εικοσάδα

Η ανοδική πορεία των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να αποτυπώνεται και στη συνολική αξιολόγηση του ελληνικού πρωταθλήματος. Η Stoiximan Super League βρίσκεται πλέον στην 23η θέση της παγκόσμιας κατάταξης που δημιούργησε η Opta, συμπεριλαμβάνοντας τις 100 κορυφαίες ποδοσφαιρικές λίγκες του κόσμου.

Η συγκεκριμένη θέση φέρνει το ελληνικό πρωτάθλημα ανάμεσα στις ισχυρότερες διοργανώσεις διεθνώς, επιβεβαιώνοντας την πρόοδο που έχει σημειωθεί τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα, μπροστά από τη Super League βρίσκονται πρωταθλήματα όπως εκείνα της Νορβηγίας, της Πολωνίας και της Τσεχίας, γεγονός που αφήνει περιθώρια περαιτέρω ανόδου στην κατάταξη.

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Η πρώτη πεντάδα και οι στόχοι της Super League

Στην κορυφή της λίστας της Opta βρίσκονται τα πέντε μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Η Premier League καταλαμβάνει την πρώτη θέση, ενώ ακολουθούν κατά σειρά η Bundesliga, η La Liga, η Serie A και η Ligue 1.

Η παρουσία της Stoiximan Super League στην 23η θέση αποτελεί μια σημαντική ένδειξη της προόδου της, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για ακόμη καλύτερη κατάταξη. Η σταθερή παρουσία ελληνικών συλλόγων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και τα αποτελέσματά τους απέναντι σε ισχυρούς αντιπάλους αποτελούν στοιχεία που μπορούν να συμβάλουν στην περαιτέρω ενίσχυση της θέσης της.

Το επόμενο ζητούμενο για το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι να διατηρήσει αυτή την ανοδική πορεία και να πλησιάσει ακόμη περισσότερο την πρώτη 20άδα της παγκόσμιας κατάταξης.