Ο σαράντα ετών επιθετικός χρειάζεται πλέον μόλις δεκατέσσερα τέρματα για να φτάσει τα 1.000, έναν αριθμό που αποτελεί τον μεγάλο προσωπικό στόχο του

Ένα ακόμη βήμα προς το μεγάλο ορόσημο των 1.000 γκολ έκανε ο Κριστιάνο Ρονάλντο, βρίσκοντας δίχτυα στην αναμέτρηση της Αλ Νασρ με την Αλ Αχλί, το βράδυ της Παρασκευής (20/11). Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ άνοιξε το σκορ στο 14ο λεπτό με εξαιρετικό συρτό σουτ μέσα από την περιοχή και έφτασε συνολικά τα 986 γκολ στην καριέρα του.

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Ο 40χρονος επιθετικός χρειάζεται πλέον μόλις 14 τέρματα για να φτάσει τα 1.000, έναν αριθμό που αποτελεί τον μεγάλο προσωπικό στόχο του. Κάθε νέα εμφάνισή του, επομένως, τον φέρνει πιο κοντά σε ένα ιστορικό επίτευγμα για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Επέστρεψε στα γκολ στο πρωτάθλημα

Το τέρμα απέναντι στην Αλ Αχλί είχε ξεχωριστή σημασία και για τη φετινή παρουσία του στη Saudi Pro League. Ο Ρονάλντο έφτασε τα εννέα γκολ στο πρωτάθλημα, σκοράροντας για πρώτη φορά μετά το χατ τρικ που είχε πετύχει στις 29 Οκτωβρίου.

Ήταν, παράλληλα, το πρώτο του γκολ σε επίπεδο συλλόγων μετά την αποχώρησή του από την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας, κλείνοντας έναν σημαντικό κύκλο στη διεθνή καριέρα του.

Μάλιστα, ο αρχηγός της Αλ Νασρ είχε την ευκαιρία να πετύχει και δεύτερο γκολ στο 18ο λεπτό, όταν ανέλαβε την εκτέλεση πέναλτι. Η προσπάθειά του, ωστόσο, σταμάτησε στο δοκάρι και έτσι δεν κατάφερε να διπλασιάσει τα τέρματά του.