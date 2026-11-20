Ο προπονητής της Λάτσιο δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα με τη Λέτσε πως δεν σκοπεύει να ελέγχει τις συνήθειες των παικτών του εκτός των επαγγελματικών υποχρεώσεων

Με μια απολαυστική απάντηση αντιμετώπισε ο Τζενάρο Γκατούζο την ερώτηση που δέχθηκε για το πολυσυζητημένο GTA VI, στη συνέντευξη Τύπου της Παρασκευής (20/11). Ο προπονητής της Λάτσιο δεν έκρυψε ότι δεν γνωρίζει καν περί τίνος πρόκειται, ξεκαθαρίζοντας πως δεν τον απασχολεί τι κάνουν οι ποδοσφαιριστές του στον ελεύθερο χρόνο τους, αρκεί να ανταποκρίνονται στις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις.

Η αφορμή δόθηκε ενόψει της αναμέτρησης με τη Λέτσε, το Σάββατο (21/11, 16:00), για τη 12η αγωνιστική της Serie A. Οι «λατσιάλι» θέλουν να συνεχίσουν την πορεία τους στην κορυφή, με τον Ιταλό τεχνικό να προτιμά να ελέγχει την κατάσταση των παικτών του μέσα από την καθημερινότητα της ομάδας και όχι να ασχολείται με το αν παίζουν βιντεοπαιχνίδια.

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«Είναι δική τους δουλειά τι κάνουν στο PlayStation»

Ο Γκατούζο ρωτήθηκε για τον ενθουσιασμό που έχει προκαλέσει στους gamers η επικείμενη κυκλοφορία του νέου τίτλου της Rockstar Games, όμως η απάντησή του ήταν αφοπλιστική.

«Δεν ξέρω καν για τι πράγμα συζητούν οι παίκτες ή τι είδους παιχνίδι είναι αυτό. Αν θέλουν να το παίξουν μπροστά στο PlayStation, είναι δική τους γαμ@@@@ δουλειά. Δεν ανησυχώ για αυτά τα πράγματα. Είναι μέρος του να είσαι επαγγελματίας και να σέβεσαι τη δουλειά σου.

Ειλικρινά, δεν θα τολμούσα ποτέ να πάω σε έναν παίκτη και να τον ρωτήσω αν έχει παίξει GTA ή τι ώρα πήγε για ύπνο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ιταλός προπονητής.

«Το πρωί στις 9:00 θα δω αν κάποιος ξενύχτησε»

Ο «Ρίνγκιο» ολοκλήρωσε την τοποθέτησή του με μια ατάκα που προκάλεσε χαμόγελα, εξηγώντας πως δεν σκοπεύει να ελέγχει τις συνήθειες των ποδοσφαιριστών του, αλλά θα έχει την ευκαιρία να διαπιστώσει αν κάποιος δεν ξεκουράστηκε επαρκώς.

«Το πρωί του Σαββάτου, στις 9:00, όταν θα τρώμε όλοι μαζί πρωινό, θα επικεντρωθώ στο να δω αν κάποιος έμεινε ξύπνιος μέχρι αργά ή όχι».

Η ατάκα του Γκατούζο έγινε γρήγορα το πιο χαρακτηριστικό στιγμιότυπο της συνέντευξης Τύπου, με τον προπονητή της Λάτσιο να δείχνει πως προτιμά να αφήνει τους παίκτες του ελεύθερους στον προσωπικό τους χρόνο, αρκεί να είναι συνεπείς όταν βρίσκονται στο γήπεδο.