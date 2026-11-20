Ο πρωθυπουργός έθεσε στο επίκεντρο της ομιλίας του την αξιοπιστία της κυβέρνησης και την υλοποίηση των δεσμεύσεών της, ενώ άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση, θέτοντας το ερώτημα ποιος θα μπορούσε να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας και με ποιο σχέδιο

Μήνυμα με σαφείς εκλογικές αναφορές ενόψει του 2027 έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την επίσκεψή του στην Ηλιούπολη, όπου συνομίλησε με πολίτες και αναφέρθηκε στην πορεία της οικονομίας, την ακρίβεια, την ενεργειακή πολιτική, την άμυνα και τις ευρωπαϊκές εξελίξεις.

Ο πρωθυπουργός έθεσε στο επίκεντρο της ομιλίας του την αξιοπιστία της κυβέρνησης και την υλοποίηση των δεσμεύσεών της, ενώ άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση, θέτοντας το ερώτημα ποιος θα μπορούσε να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας και με ποιο σχέδιο.

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«Το 2027 είναι έτος εκλογών και εσείς θα μας οδηγήσετε σε μια μεγάλη νίκη», ανέφερε χαρακτηριστικά, απευθυνόμενος στους πολίτες.

Τα 36 δισ. ευρώ και τα ορόσημα του Ταμείου Ανάκαμψης

Αναφερόμενος στην αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσε την ολοκλήρωση των 376 οροσήμων, γεγονός που, όπως είπε, επιτρέπει στην Ελλάδα να λάβει το σύνολο των 36 δισ. ευρώ.

Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι: «Μόλις σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσε ότι η πατρίδα μας ολοκλήρωσε και τα 376 ορόσημα και θα λάβει το 100% των 36 δισ. ευρώ που διαπραγματεύτηκα τότε».

Στη συνέχεια, υπογράμμισε τη σημασία της λογοδοσίας και της συνέπειας απέναντι στους πολίτες, σημειώνοντας:

«Οι μικρές και μεγάλες νίκες δείχνουν πώς αντιλαμβανόμαστε τη λογοδοσία στις Ελληνίδες και στους Έλληνες. Ευθεία συνεννόηση και σχέση ειλικρίνειας. Τι υποσχεθήκαμε και τι υλοποιήσαμε».

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Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις επισκέψεις του σε δύο υποδομές στην περιοχή, ένα ειδικό σχολείο που ανακατασκευάστηκε μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου» και ένα Κέντρο Υγείας.

Για το ειδικό σχολείο σημείωσε ότι η ανακατασκευή του προχώρησε έπειτα από επιστολή του μικρού Παναγιώτη.

«Το είπαμε και το κάναμε, από τα μικρά στα μεγάλα. Η κυβέρνηση συνεπής σε αυτά που λέει», ανέφερε.

Ακρίβεια, οικονομία και συνταξιούχοι

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ακρίβεια, αναγνωρίζοντας ότι αποτελεί σημαντική πρόκληση όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.

Όπως είπε, οι ομόλογοί του τού επισημαίνουν ότι η ακρίβεια αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι κυβερνήσεις τους, ενώ υποστήριξε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση σε σύγκριση με άλλες χώρες.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, επισημαίνοντας ότι τα αποτελέσματα της προσπάθειας επιτρέπουν στην κυβέρνηση να στηρίζει την κοινωνία.

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Για την οικονομική ενίσχυση των συνταξιούχων δήλωσε: «Σήμερα πιστώθηκαν σε 2,1 εκατομμύρια συνταξιούχους 400 ευρώ. Πέρυσι ήταν 250 και κάποιοι δεν τα πήραν γιατί υπήρξαν εισοδηματικά κριτήρια».

Και πρόσθεσε: «400 ευρώ δεν θα αλλάξουν τη ζωή σας, αλλά είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε τώρα».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ακόμη ότι η οικονομία έχει μπει σε τάξη, κάνοντας ειδική αναφορά στη δημιουργία 600.000 θέσεων εργασίας.

«Η οικονομία έχει μπει σε τάξη, με μεγαλύτερη επιτυχία ότι δημιουργήσαμε 600 χιλιάδες θέσεις εργασίας», ανέφερε, αποδίδοντας τα αποτελέσματα στην πολιτική συνετής δημοσιονομικής διαχείρισης.

Η ΔΕΗ και τα τιμολόγια ρεύματος

Στο πεδίο της ενέργειας, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην πορεία της ΔΕΗ και στις δυνατότητες που, όπως είπε, προσφέρει σήμερα η ανάταξη της επιχείρησης στους καταναλωτές.

«Η ανάταξη της ΔΕΗ μάς δίνει τη δυνατότητα σήμερα να έχουμε την επιλογή για σταθερό τιμολόγιο», σημείωσε.

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Παράλληλα, άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση, θέτοντας το ερώτημα πώς θα μπορούσε να στηριχθεί η κοινωνία εάν είχαν υιοθετηθεί οι προτάσεις που, σύμφωνα με τον ίδιο, είχαν διατυπωθεί για μια χρεοκοπημένη ΔΕΗ.

«Αν ακούγαμε αυτά που εισηγούνταν κάποιοι στην αντιπολίτευση, με χρεοκοπημένη ΔΕΗ, πώς θα στηρίζαμε την κοινωνία;», διερωτήθηκε.

Μεταναστευτικό και ισχυρότερες Ένοπλες Δυνάμεις

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στη θέση της Ελλάδας στο ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον, κάνοντας ειδική μνεία στη διαχείριση του μεταναστευτικού.

Υποστήριξε ότι η χώρα ακολουθεί πλέον μια πολιτική που αναγνωρίζεται και εκτός συνόρων, ενώ αναφέρθηκε στα γεγονότα του 2020 και στην κρίση στα ελληνοτουρκικά σύνορα.

«Στο εξωτερικό είμαστε μια σοβαρή, πειθαρχημένη χώρα που μπορεί και επιβάλλει πολιτικές στην ίδια την Ευρώπη», σημείωσε.

Για το μεταναστευτικό πρόσθεσε: «Θυμάστε τις πολιτικές των ανοικτών συνόρων με τη Λέσβο να βουλιάζει από πρόσφυγες και μετανάστες. Όλα αυτά δεν έγιναν τυχαία. Το 2020, όταν είχαμε υβριδική εισβολή, είπαμε δεν θα περάσετε στην Ελλάδα».

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Με αφορμή την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε και στην ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της χώρας.

«Ζούμε σε πολύ ταραγμένους καιρούς, μακάρι τα πράγματα να ήταν πιο ήρεμα. Όμως δεν μπορούμε να καθορίσουμε εμείς τον κόσμο. Όταν τα μποφόρ φυσάνε, το να είναι το σκάφος της πατρίδας ασφαλές έχει ξεχωριστή σημασία και αυτό σας το εγγυάμαι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση έλαβε την απόφαση να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες, προκειμένου να ενισχυθούν οι Ένοπλες Δυνάμεις.

«Αύριο είναι η μέρα των Ενόπλων Δυνάμεων που κρατάνε τη χώρα ασφαλή. Οι Ένοπλες Δυνάμεις δεν ήταν έτσι, αλλά πήραμε απόφαση να αυξήσουμε τον προϋπολογισμό για την άμυνα. Σήμερα οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι πιο ισχυρές από ποτέ», δήλωσε.

Η κριτική στην αντιπολίτευση και το εκλογικό μήνυμα

Σημαντικό μέρος της ομιλίας του αφιέρωσε ο πρωθυπουργός στην πολιτική αντιπαράθεση, θέτοντας το δίλημμα ανάμεσα στη συνέχιση της σημερινής πορείας και σε μια ενδεχόμενη αλλαγή διακυβέρνησης.

«Σε αυτόν τον ταραγμένο καιρό να σκεφτούμε αν θέλουμε να κρατήσουμε ζωντανή τη ρεαλιστική ελπίδα μιας ισχυρής Ελλάδας ή να πειραματιστούμε και να μπούμε σε περιπέτειες», ανέφερε.

Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση, σχολίασε: «Έχουμε αντιπολίτευση σε διάφορες εκφάνσεις με έναν συνεκτικό ιστό: να φύγει η ΝΔ και ο Μητσοτάκης. Να φύγει, αλλά ποιος να έρθει, με ποιο σχέδιο και με ποιες πολιτικές;».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Νέα Δημοκρατία αποτελεί τη μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί τη συνέχιση της συγκεκριμένης πορείας.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε επίσης ότι: «Σήμερα μόνο η ΝΔ, η μεγάλη δημοκρατική παράταξη».

Ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός και η επόμενη εκλογική αναμέτρηση

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στην επικείμενη συζήτηση για τον επόμενο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επισημαίνοντας τη σημασία των διαπραγματεύσεων για τους πόρους που θα εξασφαλίσει η Ελλάδα.

Όπως είπε, την επόμενη εβδομάδα θα συμμετάσχει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όπου θα καθοριστούν κρίσιμα ζητήματα για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό.

«Θα καθοριστεί ποιος θα είναι ο προϋπολογισμός της ΕΕ, πόσα θα πάρει η Ελλάδα και πώς μπορεί να τα απορροφήσει. Ποιος θα διαχειριστεί αυτούς τους πόρους; Για όλα αυτά θα ψηφίσετε», ανέφερε, συνδέοντας τις ευρωπαϊκές διαπραγματεύσεις με την πολιτική επιλογή των πολιτών στις επόμενες εκλογές.

Σχολιάζοντας τη δημόσια συζήτηση και την κοινωνική δυσαρέσκεια, αναγνώρισε ότι υπάρχουν πολίτες με δικαιολογημένα παράπονα, ενώ αναφέρθηκε και σε όσους δεν συμμετέχουν ενεργά στον πολιτικό διάλογο.

Ανέφερε παράλληλα ότι: «Το 95% της πολιτικής βαβούρας παράγεται από το 5%. Όχι, δεν είναι εκεί η κοινωνία».

Κλείνοντας, εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Νέα Δημοκρατία θα μπορέσει να συναντηθεί ξανά με την ευρύτερη κοινωνική συμμαχία που τη στήριξε στις δύο προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις.

«Με αυτή τη μεγάλη πλατιά κοινωνική συμμαχία που στήσαμε σε δύο αναμετρήσεις θα ξανασυναντηθούμε, γιατί η αξιοπιστία είναι το διαβατήριο», τόνισε.

Ο πρωθυπουργός ολοκλήρωσε την ομιλία του κάνοντας αναφορά στην πορεία της χώρας τα προηγούμενα χρόνια και στις δυσκολίες που αντιμετώπισε.

«Κάναμε μεγάλα βήματα. Οι εποχές που φλερτάραμε με την καταστροφή δεν είναι τόσο μακρινές. Οι ίδιοι ακριβώς είναι, απλώς φόρτωσαν χρόνια στην πλάτη τους. Μπορούμε και πρέπει να πάμε πολύ καλύτερα».