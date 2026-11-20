Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η διάταξη για τη νέα ετήσια παροχή στους εργαζομένους του δημόσιου τομέα. Η πρώτη πληρωμή θα γίνει τον Δεκέμβριο του 2027.

Νέο δεδομένο για τις αποδοχές εκατοντάδων χιλιάδων εργαζομένων στο Δημόσιο αποτελεί η θεσμοθέτηση του επιδόματος Χριστουγέννων ύψους έως 500 ευρώ, μετά τη δημοσίευση της σχετικής διάταξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η νέα παροχή θα έχει μόνιμο χαρακτήρα και θα καταβάλλεται κάθε χρόνο, ωστόσο οι δικαιούχοι θα χρειαστεί να περιμένουν μέχρι τα Χριστούγεννα του 2027 για να εισπράξουν τα πρώτα χρήματα.

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Ειδικότερα, το άρθρο 28 του νόμου 5355/2026, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄ 188 στις 13 Νοεμβρίου 2026, προβλέπει τη χορήγηση επιδόματος εορτών Χριστουγέννων ύψους 500 ευρώ μικτά.

Η καταβολή θα πραγματοποιείται με ξεχωριστή μισθοδοτική κατάσταση στις 16 Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εάν η συγκεκριμένη ημερομηνία συμπίπτει με αργία ή μη εργάσιμη ημέρα, η πληρωμή θα γίνεται την προηγούμενη εργάσιμη.

Το μέτρο αφορά περίπου 720.000 εργαζομένους του δημόσιου τομέα, ενώ το ετήσιο δημοσιονομικό κόστος του υπολογίζεται σε περίπου 433 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτικών εισφορών.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι του επιδόματος

Στη νέα ρύθμιση εντάσσεται το προσωπικό των φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται από τη σχετική νομοθεσία. Στις κατηγορίες που καλύπτονται περιλαμβάνονται:

Οι μόνιμοι υπάλληλοι υπουργείων και δημόσιων υπηρεσιών.

Οι εργαζόμενοι στους Δήμους και τις Περιφέρειες.

Το προσωπικό των δημόσιων νοσοκομείων και των δομών υγείας.

Οι εκπαιδευτικοί και οι εργαζόμενοι στα δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Οι εργαζόμενοι σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και σε συγκεκριμένα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που υπάγονται στις προβλέψεις του νόμου.

Το προσωπικό των εταιρειών και οργανισμών που εμπίπτουν στο συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο.

Η ρύθμιση καλύπτει επίσης δικηγόρους που παρέχουν υπηρεσίες με σχέση έμμισθης εντολής στους συγκεκριμένους φορείς.

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Δικαιούχοι είναι ακόμη τα αιρετά όργανα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, εφόσον δικαιούνται μηνιαία αντιμισθία, καθώς και τα μέλη Ανεξάρτητων Αρχών και τα όργανα διοίκησης των καλυπτόμενων φορέων που λαμβάνουν μηνιαίες αποδοχές.

Αντίθετα, δεν περιλαμβάνονται τα μέλη συλλογικών διοικητικών οργάνων που αμείβονται αποκλειστικά για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις.

Τι ισχύει για τους συμβασιούχους

Η νέα παροχή δεν περιορίζεται στους μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους. Καλύπτει και εργαζομένους με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου ή αορίστου χρόνου, εφόσον απασχολούνται σε φορείς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης.

Επομένως, συμβασιούχοι σε δημόσιες υπηρεσίες, δήμους, περιφέρειες και άλλους καλυπτόμενους οργανισμούς μπορούν επίσης να λάβουν το επίδομα. Το ύψος του ποσού, ωστόσο, εξαρτάται από το χρονικό διάστημα για το οποίο έχουν μισθοδοτηθεί.

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Πώς υπολογίζονται τα 500 ευρώ

Για την πρώτη εφαρμογή του μέτρου, η περίοδος αναφοράς ξεκινά την 1η Δεκεμβρίου 2026 και ολοκληρώνεται στις 30 Νοεμβρίου 2027.

Όσοι έχουν μισθοδοτηθεί για ολόκληρο το δωδεκάμηνο και εργάζονται με πλήρες ωράριο δικαιούνται το σύνολο της παροχής, δηλαδή 500 ευρώ μικτά.

Για όσους έχουν εργαστεί μικρότερο χρονικό διάστημα προβλέπεται αναλογική καταβολή. Συγκεκριμένα, για κάθε πλήρη ημερολογιακό μήνα μισθοδοσίας αντιστοιχεί το 1/12 του ποσού, δηλαδή περίπου 41,67 ευρώ μικτά. Για τον υπολογισμό της αναλογίας, κάθε μήνας λογίζεται ως 30 ημέρες.

Έτσι, ένας εργαζόμενος που έχει μισθοδοτηθεί για έξι πλήρεις μήνες με πλήρες ωράριο θα λάβει 250 ευρώ μικτά.

Αντίστοιχα, για όσους απασχολούνται με μειωμένο ωράριο ή ως ωρομίσθιοι, το ποσό υπολογίζεται με βάση τόσο τη διάρκεια της απασχόλησης όσο και το ποσοστό του ωραρίου τους.

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Για παράδειγμα, εργαζόμενος με το 50% του κανονικού ωραρίου για ολόκληρη την περίοδο δικαιούται 250 ευρώ μικτά. Εάν έχει απασχοληθεί για έξι μήνες με το ίδιο ποσοστό, το ποσό περιορίζεται στα 125 ευρώ.

Σημαντική λεπτομέρεια είναι ότι οι υπερωρίες και οι ώρες πρόσθετης απασχόλησης πέραν του νόμιμου ωραρίου δεν υπολογίζονται για την προσαύξηση του επιδόματος.

Επιπλέον, σε περίπτωση που ένας εργαζόμενος απασχολείται ταυτόχρονα σε δύο ή περισσότερες θέσεις του δημόσιου τομέα που καλύπτονται από τη ρύθμιση, το ποσό υπολογίζεται χωριστά για κάθε θέση. Ωστόσο, το συνολικό ποσό που θα λάβει δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 500 ευρώ.

Πόσα θα πάρουν τελικά οι εργαζόμενοι στην τσέπη

Το ποσό των 500 ευρώ δεν είναι καθαρό, αλλά μικτό. Αυτό σημαίνει ότι θα πραγματοποιηθούν οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές κρατήσεις, καθώς και η αντίστοιχη φορολογική παρακράτηση.

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Σύμφωνα με παραδείγματα που έχουν δημοσιοποιηθεί με αναφορά στα στοιχεία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το καθαρό ποσό για όσους δικαιούνται ολόκληρη την παροχή μπορεί να κυμανθεί από 257 έως 389 ευρώ, ανάλογα με τις κρατήσεις και τα ατομικά φορολογικά δεδομένα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο νόμος χαρακτηρίζει το επίδομα μέρος των τακτικών αποδοχών και συντάξιμη αποδοχή, γεγονός που σημαίνει ότι υπόκειται στις προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές τόσο του εργαζομένου όσο και του εργοδότη.

Παράλληλα, προβλέπεται ότι το συγκεκριμένο ποσό δεν συνυπολογίζεται στα θεσμοθετημένα ανώτατα όρια αποδοχών.

Πότε θα γίνει η πρώτη πληρωμή

Η πρώτη καταβολή του νέου επιδόματος έχει οριστεί για τις 16 Δεκεμβρίου 2027. Από εκεί και πέρα, η πληρωμή θα πραγματοποιείται κάθε χρόνο την ίδια ημερομηνία, με ξεχωριστή μισθοδοτική κατάσταση.

Η νέα ρύθμιση σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή στο μισθολογικό καθεστώς του Δημοσίου. Δεν συνιστά, ωστόσο, πλήρη επαναφορά του παλαιού 13ου μισθού, καθώς προβλέπει συγκεκριμένη ετήσια παροχή έως 500 ευρώ μικτά και όχι έναν επιπλέον μηνιαίο μισθό.