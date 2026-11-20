Ο πρόεδρος των ΗΠΑ σημείωσε ακόμη πως οι προσωπικές του σχέσεις με τον Σι Τζινπίνγκ και τον Βλαντίμιρ Πούτιν χαρακτηρίζονται ως «φανταστικές»

O πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η συνάντησή του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ και τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν έγινε σε «εξαιρετικό κλίμα» και οι τρεις ηγέτες συζήτησαν τον περιορισμό της διάδοσης των πυρηνικών όπλων.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επισήμανε ότι συζήτησαν εκτενώς για την ανάγκη συνεργασίας με στόχο να σταματήσει η εξάπλωση της πυρηνικής απειλής σε παγκόσμιο επίπεδο. Όπως ανέφερε, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο Ιράν και στο πώς θα διασφαλιστεί ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. «Είναι τρελοί. Δεν θα τους επιτρέψουμε να έχουν ένα πυρηνικό όπλο», υπογράμμισε ο Τραμπ.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ σημείωσε ακόμη πως οι προσωπικές του σχέσεις με τον Σι Τζινπίνγκ και τον Βλαντίμιρ Πούτιν χαρακτηρίζονται ως «φανταστικές».

Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτές οι σχέσεις ενισχύουν την ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως δήλωσε μετά τη σύνοδο που πραγματοποιήθηκε στην Κίνα.

«Έχω φανταστικές σχέσεις με τον Πούτιν. Αυτό είναι ένα πολύ καλό πράγμα. Έχω φανταστικές σχέσεις με τον Σι. Αυτό είναι καλό και η χώρα μας είναι πιο ασφαλής χάρη σε αυτό», τόνισε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος.

«Τεράστιος φόρος» για εταιρείες που κατασκευάζουν data centers στο εξωτερικό

Επιπλέον, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι εξετάζει την επιβολή «τεράστιου φόρου» στις αμερικανικές εταιρείες που κατασκευάζουν κέντρα δεδομένων (data centers) εκτός των ΗΠΑ, με στόχο να τις ενθαρρύνει να επενδύσουν στην αμερικανική αγορά.

Επίσης ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος δήλωσε ότι: «Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε στις εταιρείες να κατασκευάζουν data centers σε άλλες χώρες. Εάν το κάνουν, θα τους επιβάλουμε τεράστιο φόρο. Θέλουμε να τα κατασκευάζουν εδώ».

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι αρκετές πολιτείες των ΗΠΑ διαθέτουν τις απαραίτητες ενεργειακές υποδομές και τους πόρους για τη φιλοξενία τέτοιων εγκαταστάσεων.

Τέλος, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι συμφώνησε με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στη θέσπιση κοινών κανόνων ασφαλείας για την τεχνητή νοημοσύνη, ενώ εξέφρασε τον μεγάλο σεβασμό του προς την αμερικανική εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης Anthropic.