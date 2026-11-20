Οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης συνέκριναν την κίνηση του Γερμανού αμυντικού με τα άλματα που εκτελούν κατά λάθος οι πρωταγωνιστές λόγω αλλαγής στους χειρισμούς

Η κυκλοφορία του Grand Theft Auto VI έδωσε νέα αφορμή για χιούμορ στους φίλους του ποδοσφαίρου, με τον Αντόνιο Ρούντιγκερ να βρίσκεται στο επίκεντρο των memes που κατακλύζουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο αμυντικός της Ρεάλ Μαδρίτης έγινε σημείο αναφοράς εξαιτίας του χαρακτηριστικού τρόπου με τον οποίο τρέχει, που αρκετοί παίκτες συνέκριναν με τις κινήσεις των χαρακτήρων του δημοφιλούς video game.

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Το πολυαναμενόμενο παιχνίδι της Rockstar Games κυκλοφόρησε και οι χρήστες άρχισαν γρήγορα να ανακαλύπτουν τις ιδιαιτερότητές του. Ανάμεσα στα στιγμιότυπα που ξεχώρισαν ήταν και μια αλλαγή στους χειρισμούς, η οποία έχει προκαλέσει απρόσμενα αποτελέσματα: αρκετοί παίκτες, προσπαθώντας να τρέξουν, καταλήγουν να κάνουν επαναλαμβανόμενα άλματα με τους πρωταγωνιστές.

Η κίνηση του Ρούντιγκερ που έγινε meme

Η συγκεκριμένη κίνηση θύμισε στους ποδοσφαιρόφιλους ένα χαρακτηριστικό στιγμιότυπο από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022. Τότε, ο Ρούντιγκερ είχε τραβήξει την προσοχή με τον ιδιαίτερο τρόπο που έτρεξε, κυνηγώντας μια χαμένη μπάλα στην αναμέτρηση της Γερμανίας με την Ιαπωνία.

Ο Γερμανός αμυντικός είχε επαναλάβει την ίδια χαρακτηριστική κίνηση και την επόμενη χρονιά, όταν πανηγύρισε μαζί με τους συμπαίκτες του μετά την πρόκριση της Ρεάλ Μαδρίτης στα πέναλτι απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης στο Champions League.

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Έτσι, οι χρήστες των social media βρήκαν την ευκαιρία να συνδέσουν το τρέξιμο του Ρούντιγκερ με την κίνηση των χαρακτήρων του GTA 6, δημιουργώντας μια σειρά από χιουμοριστικές αναρτήσεις. Μάλιστα, η συγκεκριμένη κίνηση έχει συγκριθεί και με τον τρόπο που κινείται ο χαρακτήρας της Nintendo, Waluigi.

Το GTA 6 συνάντησε και το Fantasy Premier League

Τα ποδοσφαιρικά memes δεν περιορίστηκαν στον Ρούντιγκερ. Ένας χρήστης επεξεργάστηκε την οθόνη του κινητού τηλεφώνου μέσα στο παιχνίδι, τοποθετώντας σε αυτήν την ομάδα του στο Fantasy Premier League, σαν να έκανε αλλαγές στη σύνθεσή της ενώ κινείται στον κόσμο του παιχνιδιού.

Η συγκεκριμένη ιδέα απέκτησε ακόμη πιο χιουμοριστική διάσταση λόγω μιας λειτουργίας του GTA 6: οι χαρακτήρες μπορούν να χρησιμοποιούν το κινητό τους ακόμη και όταν βρίσκονται πίσω από το τιμόνι. Έτσι, ένας παίκτης δημιούργησε βίντεο στο οποίο οδηγεί προκαλώντας χάος στον εικονικό κόσμο, την ώρα που φαίνεται να ασχολείται με τις επιλογές της ομάδας του στο Fantasy Premier League.