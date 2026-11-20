Ο δήμαρχος Δούκας. Θριαμβολογεί, με μήνυμά του από το Χάρβαρντ, όπου με άλλους δημάρχους συμμετείχε στο πρόγραμμα «Bloomberg Harvard City Leadership Initiative». Δυστυχώς για αυτόν, η πρωτεύουσα επί της θητείας του είναι πολύ κάτω από τη βάση

Ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας δηλώνει ότι παρακολουθεί με «έκπληξη και ανησυχία» τα δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία η ιστορική σημαία του Πολυτεχνείου πρόκειται να δοθεί στο ΠΑΣΟΚ

Την αντίθεσή του στο ενδεχόμενο να παραδοθεί η ιστορική σημαία του Πολυτεχνείου στο ΠΑΣΟΚ εκφράζει ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, προτείνοντας να παραδοθεί στη Βουλή των Ελλήνων ή στον Σύνδεσμο Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών (ΣΦΕΑ).

Με ανάρτησή του, ο Χάρης Δούκας δηλώνει ότι παρακολουθεί με «έκπληξη και ανησυχία» τα δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι η ιστορική σημαία της εξέγερσης του Πολυτεχνείου πρόκειται να δοθεί στο ΠΑΣΟΚ. Ο δήμαρχος Αθηναίων ξεκαθαρίζει ότι το ιστορικό σύμβολο της αντιδικτατορικής εξέγερσης δεν μπορεί να αποτελεί ιδιοκτησία κανενός πολιτικού κόμματος ή παράταξης, συμπεριλαμβανομένου του ΠΑΣΟΚ, στο οποίο ανήκει και ο ίδιος.

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«Η σημαία του Πολυτεχνείου ανήκει στον ελληνικό λαό»

«Με έκπληξη και ανησυχία διαβάζω δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία η ιστορική σημαία του Πολυτεχνείου πρόκειται να δοθεί στο ΠΑΣΟΚ», αναφέρει αρχικά ο Χάρης Δούκας.

Στη συνέχεια τονίζει: «Θέλω να είμαι σαφής: Η σημαία του Πολυτεχνείου δεν ανήκει σε κανένα κόμμα. Ούτε στο κόμμα που ανήκω. Δεν ανήκει σε καμία παράταξη. Ανήκει στον ελληνικό λαό».

Όπως επισημαίνει, η σημαία αποτελεί διαχρονικό σύμβολο της εξέγερσης κατά της δικτατορίας και των αγώνων για δημοκρατία, ελευθερία και κοινωνική δικαιοσύνη.

«Είναι σύμβολο ενότητας, σύμβολο της λαϊκής εξέγερσης, σύμβολο αγώνα για δημοκρατία, ελευθερία και κοινωνική δικαιοσύνη. Είναι η σημαία κάτω από την οποία ενώθηκαν φοιτητές, εργαζόμενοι, νέοι και νέες, άνθρωποι από κάθε γωνιά της Ελλάδας, ενάντια στη δικτατορία», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Ο Χάρης Δούκας προχωρά και σε συγκεκριμένη πρόταση για το μέλλον της ιστορικής σημαίας, υποστηρίζοντας ότι θα πρέπει να παραδοθεί σε έναν θεσμό που εκπροσωπεί τη δημοκρατία ή στους ανθρώπους που αγωνίστηκαν κατά της δικτατορίας.

«Γι’ αυτό προτείνω η σημαία του Πολυτεχνείου να παραδοθεί εκεί όπου πραγματικά ανήκει: στη Βουλή των Ελλήνων, ως σύμβολο της δημοκρατίας μας ή στον Σύνδεσμο Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών (ΣΦΕΑ), σε εκείνους που πλήρωσαν με φυλακή, εξορία και βασανιστήρια τον αγώνα για την ελευθερία».

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο δήμαρχος Αθηναίων υπογραμμίζει την ανάγκη να διατηρηθεί ο ενωτικός χαρακτήρας του ιστορικού συμβόλου.

«Το Πολυτεχνείο μας ενώνει. Ας το κρατήσουμε», καταλήγει.