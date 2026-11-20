Η γνωστή ηθοποιός εξομολογήθηκε στην εκπομπή «Πρωινό» ότι το μεγαλύτερο άγχος της μεγαλώνοντας είναι η πιθανότητα να χάσει τη διαύγεια του μυαλού της λόγω της ασθένειας

Ανοιχτά για τη στάση της απέναντι στο πέρασμα του χρόνου και τις αισθητικές παρεμβάσεις μίλησε η Κάτια Δανδουλάκη, αποκαλύπτοντας πως δεν είναι εξοικειωμένη με την εικόνα των ρυτίδων στο πρόσωπό της, χωρίς ωστόσο να θέλει να αλλοιώσει τα χαρακτηριστικά της. Η γνωστή ηθοποιός αναφέρθηκε επίσης στις προσωπικές της φοβίες, στις επαγγελματικές επιλογές της και στην ανάγκη της να διατηρεί την ηρεμία και την ιδιωτικότητά της.

Σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Πρωινό», την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, εξήγησε ότι ένα από τα μεγαλύτερα άγχη της μεγαλώνοντας είναι η πιθανότητα να χάσει τη διαύγεια του μυαλού της. Όπως είπε, η μακροχρόνια ασθένεια της μητέρας της έχει επηρεάσει βαθιά τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει αυτή την προοπτική.

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«Με αγχώνει το χάσιμο του μυαλού, γιατί είχα τη μητέρα μου άρρωστη πάρα πολλά χρόνια και αυτό ήταν η φοβία μου η μεγάλη. Μου δημιουργεί άγχος μεγάλο ο πόνος, η ταλαιπωρία… Δεν μου αρέσει να βλέπω ρυτίδες. Κάνω τα πάντα εκτός απ’ το να παραμορφώνω το πρόσωπό μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια ξεκαθάρισε ότι δεν έχει ταμπού απέναντι στις αισθητικές παρεμβάσεις, θέτοντας ωστόσο ως βασικό όριο τη διατήρηση της προσωπικής της ταυτότητας. «Γιατί να χάσω τη μοναδικότητά μου;», αναρωτήθηκε, προσθέτοντας ότι δεν την ενοχλεί να εμφανιστεί και κάποια επιπλέον ρυτίδα, καθώς θεωρεί τη φυσική φθορά του χρόνου αναπόφευκτη.

Οι δύσκολες συνεργασίες και η στάση απέναντι στον Φιλιππίδη

Η Κάτια Δανδουλάκη δεν έκρυψε ότι στην πολυετή επαγγελματική της διαδρομή υπήρξαν συνεργασίες που δεν εξελίχθηκαν όπως θα ήθελε. Όπως παραδέχτηκε, υπήρξαν άνθρωποι με τους οποίους επέλεξε να μη συνεργαστεί ξανά, παρά τον σεβασμό που διατήρησε απέναντι στη δουλειά που είχαν αναλάβει.

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Ερωτηθείσα για τα δημοσιεύματα σχετικά με το ενδεχόμενο επιστροφής του Πέτρου Φιλιππίδη στο θέατρο, απέφυγε να πάρει θέση. «Καλά να κάνει. Ο καθένας κάνει αυτό που πρέπει και θέλει να κάνει. Όσο μεγαλώνω δεν θέλω να κρίνω κανέναν. Ο καθένας κάνει αυτό που θέλει, θα τον κρίνει η ζωή, ο Θεός, η φύση», σχολίασε.

Αναφερόμενη στις προϋποθέσεις μιας καλής συνεργασίας, υπογράμμισε ότι το ταλέντο δεν είναι το μοναδικό κριτήριο για την επιλογή ενός ηθοποιού. Για την ίδια, εξίσου σημαντικός είναι ο χαρακτήρας και η ανθρώπινη συμπεριφορά, καθώς επιθυμεί να συνυπάρχει επαγγελματικά με ανθρώπους που διαθέτουν ευγένεια και συνεργάσιμο πνεύμα.

Η μοναχικότητα, η τηλεόραση και η προσωπική της ζωή

Η ηθοποιός αποκάλυψε ακόμη ότι της έχει λείψει η τηλεόραση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι επιθυμεί να βρίσκεται διαρκώς στο επίκεντρο της δημοσιότητας. Όπως εξήγησε, η μοναχικότητα αποτελεί σταθερή επιλογή της εδώ και πολλά χρόνια.

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«Η μοναχικότητα ήταν πάντα δική μου αναζήτηση. Πάντα ήμουν μοναχικός άνθρωπος, σε όλη τη διάρκεια της ζωής μου. Δεν ήμουν ποτέ κοσμική, αλλά ήμουν άνθρωπος που ήθελε παρέα», ανέφερε, εξηγώντας ότι δεν αισθάνθηκε ποτέ την ανάγκη να συμμετέχει σε κοσμικές εκδηλώσεις.

Μάλιστα, ξεκαθάρισε ότι δεν διατηρεί προσωπικούς λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς θεωρεί πως η πολυετής παρουσία της στην τηλεόραση, στον κινηματογράφο και στο θέατρο έχει ήδη προσφέρει στο κοινό αρκετές πληροφορίες για την επαγγελματική της ζωή. Δεν βλέπει, επομένως, τον λόγο να γνωρίζει ο κόσμος κάθε λεπτομέρεια της καθημερινότητάς της.

Κλείνοντας, δήλωσε πως διανύει μια ιδιαίτερα ήρεμη περίοδο στην προσωπική της ζωή, αναγνωρίζοντας στους στενούς φίλους της έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες στήριξης στις δύσκολες στιγμές. «Το σωσίβιό μου για όλα τα δύσκολα ήταν οι πάρα πολύ καλοί μου φίλοι», είπε χαρακτηριστικά.