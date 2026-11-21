Το FBI και άλλες αμερικανικές υπηρεσίες ενημέρωσαν τον κλάδο των αερομεταφορών για μηνύματα υποστηρικτών της Αλ Κάιντα που ενθαρρύνουν επιθέσεις κατά αμερικανικών συμφερόντων

Οι αμερικανικές υπηρεσίες ασφαλείας απηύθυναν προειδοποίηση προς τις εμπορικές αεροπορικές εταιρείες, τις μεταφορικές εταιρείες εμπορευμάτων και τα αεροδρόμια της χώρας, αναφορικά με πρόσφατα μηνύματα τρομοκρατικών οργανώσεων που καλούν σε επιθέσεις αντίστοιχες με την απόπειρα αεροπειρατείας του Σεπτεμβρίου σε πτήση της Flydubai με προορισμό το Τελ Αβίβ.

Η προειδοποίηση των Αρχών

Την Πέμπτη, το FBI, το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας και η Υπηρεσία Ασφάλειας Μεταφορών (TSA) απέστειλαν από κοινού ενημερωτική έκθεση στον κλάδο των αερομεταφορών.

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Σύμφωνα με αντίγραφο της έκθεσης που περιήλθε στην κατοχή του CNN, υποστηρικτές και συνεργάτες της Αλ Κάιντα «έχουν δημοσιεύσει πολλαπλά μηνύματα επαινώντας την απόπειρα αεροπειρατείας και ενθαρρύνοντας παρόμοιες επιθέσεις κατά αμερικανικών, ισραηλινών και εβραϊκών συμφερόντων».

Πηγή από τις αρχές επιβολής του νόμου δήλωσε στο CNN ότι δεν υπάρχουν επί του παρόντος συγκεκριμένες και αξιόπιστες απειλές, προσθέτοντας ότι οι αξιωματούχοι ασφαλείας κοινοποιούν τακτικά στον ιδιωτικό τομέα ζητήματα που εντοπίζονται από την αμερικανική κοινότητα πληροφοριών.

Το FBI αρνήθηκε να σχολιάσει, ενώ το CNN έχει αναζητήσει σχόλιο από την TSA.

Η ειδοποίηση συμπίπτει με την έναρξη της εβδομάδας με τη μεγαλύτερη κίνηση για ταξίδια. Η AAA εκτιμά ότι περίπου 6 εκατομμύρια άνθρωποι θα ταξιδέψουν με πτήσεις εσωτερικού στις ΗΠΑ από τις 24 έως τις 30 Νοεμβρίου.

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Το ιστορικό της πτήσης της Flydubai

Yaniv Hayun, one of the men who helped incapacitate the attacker on the FlyDubai aircraft bound for Israel from the United Arab Emirates, which was diverted to Saudi Arabia following an emergency signal, reacts after arriving at the Ben Gurion International Airport, in Lod, near Tel Aviv, Israel, September 30, 2026. REUTERS/Ammar Awad

Όπως αναφέρει η έκθεση, τα μηνύματα «επαναλαμβάνουν μακροχρόνια αφηγήματα της Αλ Κάιντα που ενθαρρύνουν τους υποστηρικτές να εκμεταλλεύονται την πρόσβαση στην αεροπορία, να παρακάμπτουν τα μέτρα ασφαλείας και να διεξάγουν επιθέσεις χρησιμοποιώντας εμπορικά αεροσκάφη».

Τον Σεπτέμβριο, πιλότος σε πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ συνελήφθη αφού μαχαίρωσε τον συγκυβερνήτη στο πιλοτήριο με τσεκούρι, σε μια προφανή προσπάθεια συντριβής του αεροσκάφους, όπως δήλωσε ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Παρά τον τραυματισμό του, ο πιλότος αντιστάθηκε και «κατάφερε να αποτρέψει μια καταστροφή τύπου 9/11», είπε ο Νετανιάχου στο CNN. Πηγές ανέφεραν ότι ο δράστης, Χαμάμ αλ-Χαμάμι, είχε αναρτήσει τρομοκρατικό υλικό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μέτρα επαγρύπνησης

«Αν και άτομα εμπνευσμένα από ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις ιστορικά δεν έχουν κινητοποιηθεί σε βία άμεσα ως απάντηση σε καλέσματα για δράση», αναφέρει η προειδοποίηση, «έχουν επιδείξει την ικανότητα να κινητοποιούνται ταχύτατα και με ελάχιστη ή καθόλου προειδοποίηση».

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Η έκθεση υπογραμμίζει ότι ο έπαινος για την απόπειρα της Flydubai και οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή θα μπορούσαν να οξύνουν τα παράπονα κατά των ΗΠΑ και να κινητοποιήσουν υποστηρικτές.

Οι αεροπορικές εταιρείες καλούνται να είναι σε εγρήγορση για ενδείξεις όπως: άτομα που επιδιώκουν την αποφυγή ελέγχων, άτομα χωρίς νόμιμο σκοπό που ζητούν λεπτομέρειες για λειτουργικά ζητήματα, άτομα που επιθυμούν να χειριστούν αποσκευές χωρίς βοήθεια, καθώς και η ανεξήγητη απώλεια αντικειμένων όπως ασύρματοι, κάρτες πρόσβασης και στολές.