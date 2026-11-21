Η διοίκηση του ομίλου συγκάλεσε δύο έκτακτες συνεδριάσεις με τους εκπροσώπους των εργαζομένων για τη Δευτέρα, σύμφωνα με επιβεβαίωση της εταιρείας στο Reuters

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Le Figaro, ο όμιλος Stellantis προετοιμάζεται για το κλείσιμο ολόκληρου του τμήματος Motorsport. Στο πλαίσιο αυτής της απόφασης, ο όμιλος πρόκειται να τερματίσει το πρόγραμμα αντοχής της Peugeot, ενώ παράλληλα θα αποσύρει τις εταιρείες Citroen και Opel από το πρωτάθλημα της Formula E. Με αυτές τις κινήσεις, η Stellantis προχωρά στον πλήρη τερματισμό της εμπλοκής της στους αγώνες αυτοκινήτου.

Σύμφωνα με εσωτερικές πηγές, η απόφαση αυτή επηρεάζει συνολικά το τμήμα Stellantis Motorsport. Το συγκεκριμένο τμήμα, το οποίο έχει την έδρα του στο Versailles-Satory, διαχειριζόταν μέχρι πρότινος το σύνολο των αγωνιστικών προγραμμάτων της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων τόσο των ράλι όσο και του τομέα του customer racing. Παράλληλα, η Stellantis φέρεται έτοιμη να προχωρήσει στην ανακοίνωση της πλήρους διακοπής των επενδύσεών της στον χώρο του μηχανοκίνητου αθλητισμού, με την επίσημη ενημέρωση να αναμένεται την προσεχή Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2026.

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Οι πληροφορίες επιβεβαιώνονται από κορυφαία διεθνή μέσα ενημέρωσης, σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ της γαλλικής εφημερίδας Le Figaro.

Τι προβλέπει η απόφαση

Αποχώρηση της Peugeot από το WEC. Η Peugeot αναμένεται να τερματίσει το πρόγραμμα Hypercar στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής (WEC), καθώς και τη συμμετοχή της στις 24 Ώρες του Le Mans. Η εταιρεία προγραμματίζει τον τερματισμό της παρουσίας της στις συγκεκριμένες διοργανώσεις.

Η συγκεκριμένη κίνηση προκαλεί σοκ στον χώρο, δεδομένου ότι η ομάδα είχε ήδη οριστικοποιήσει τη σύνθεση των οδηγών της και βρισκόταν στη διαδικασία προετοιμασίας ενός σχεδόν ολοκαίνουργιου αγωνιστικού οχήματος για τη σεζόν του 2027. Ωστόσο, η αιφνιδιαστική ανακοίνωση συμπίπτει χρονικά με την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των συμμετοχών, η οποία έχει οριστεί για τις 23 Νοεμβρίου. Η επιλογή αυτής της χρονικής στιγμής επιτρέπει στην ομάδα να αποχωρήσει αποφεύγοντας την επιβολή οικονομικών κυρώσεων.

Έκτακτες συναντήσεις τη Δευτέρα: Η διοίκηση της Stellantis απέφυγε να προβεί σε οποιοδήποτε επίσημο σχόλιο σχετικά με το δημοσίευμα. Ωστόσο, η εταιρεία επιβεβαίωσε στο Reuters ότι έχει προχωρήσει στη σύγκληση δύο έκτακτων συνεδριάσεων. Οι συναντήσεις αυτές έχουν προγραμματιστεί για τη Δευτέρα και θα πραγματοποιηθούν με τους εκπροσώπους των εργαζομένων της Stellantis Motorsport, οι οποίοι απασχολούνται στις εγκαταστάσεις στο Poissy και στο Satory.