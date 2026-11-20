Με εικονικά τιμολόγια εκατομμυρίων ευρώ, εταιρείες-βιτρίνες, «αχυρανθρώπους» και φόρους που δεν είχαν πληρωθεί ποτέ αλλά εμφανίζονταν ως καταβληθέντες το κύκλωμα που εντόπισαν οι ελεγκτές της ομάδας ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ κατάφερε να εισπράξει από το Δημόσιο παράνομες επιστροφές φόρων ύψους 4,8 εκατ. ευρώ.

Η απάτη είχε οργανωθεί μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Το κύκλωμα είχε στήσει ένα δίκτυο επιχειρήσεων οι οποίες αντάλλασσαν εικονικά τιμολόγια, εμφάνιζαν πλασματικές παρακρατήσεις φόρων και στη συνέχεια ζητούσαν από την εφορία να τους επιστρέψει χρήματα που δεν είχαν καταβληθεί ποτέ στα κρατικά ταμεία. Μόλις οι επιστροφές πιστώνονταν στους τραπεζικούς λογαριασμούς ακολουθούσαν αναλήψεις εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ και μάλιστα σε μετρητά. Χαρακτηριστικό είναι ότι μέσα σε μόλις δύο ημέρες έγινε ανάληψη 2,85 εκατ. ευρώ ενώ σε μία περίπτωση 300.000 ευρώ παραδόθηκαν από τραπεζικό κατάστημα σε 3.000 χαρτονομίσματα των 100 ευρώ.

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Τι αποκαλύπτει η δικογραφία

Το πόρισμα των ελεγκτών της ΔΕΟΣ αποκαλύπτει βήμα προς βήμα πώς λειτουργούσε ο μηχανισμός, τις διαδρομές των χρημάτων, τον ρόλο των λογιστών και των τραπεζικών στελεχών αλλά και τις συνδέσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων. Η υπόθεση οδήγησε σε 15 συλλήψεις, μεταξύ των οποίων δύο τραπεζικών στελεχών και τεσσάρων λογιστών. Οι καταλογισμοί σε οκτώ εταιρείες ξεπερνούν τα 28 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 13 εκατ. ευρώ αφορούν φόρο εισοδήματος και 15 εκατ. ευρώ ΦΠΑ, ενώ οι παράνομες επιστροφές φόρων ανέρχονται συνολικά σε 4,8 εκατ. ευρώ.

Πίσω από τις εταιρείες που εμφάνιζαν συναλλαγές εκατομμυρίων ευρώ βρίσκονταν, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, πρόσωπα που δεν είχαν το οικονομικό και επαγγελματικό προφίλ για να δικαιολογήσουν τέτοια επιχειρηματική δραστηριότητα. Ανάμεσά τους άνεργοι και ιδιοκτήτες μικρών καφενείων, οι οποίοι εμφανίζονταν στα χαρτιά ως διαχειριστές επιχειρήσεων με τεράστιους τζίρους.

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Η κομπίνα με τον φόρο 20%

Το βασικό εργαλείο για τις παράνομες επιστροφές φόρου εισοδήματος ήταν η εμφάνιση εικονικών παρακρατήσεων φόρου 20% επί αμοιβών για παροχή υπηρεσιών. Ο μηχανισμός λειτουργούσε ως εξής: Μια εταιρεία εμφάνιζε ότι είχε προσφέρει υπηρεσίες σε άλλη επιχείρηση και εξέδιδε τιμολόγιο μεγάλης αξίας. Στο παραστατικό αναγραφόταν παρακράτηση φόρου 20%, την οποία η επιχείρηση που κατέβαλλε την αμοιβή όφειλε, υπό τις νόμιμες προϋποθέσεις, να αποδώσει στο Δημόσιο.

Όμως σύμφωνα με την έρευνα οι συναλλαγές ήταν εικονικές και οι φόροι δεν είχαν αποδοθεί. Παρ’ όλα αυτά, οι εταιρείες που εξέδιδαν τα τιμολόγια εμφάνιζαν τα ποσά ως φόρους που είχαν ήδη παρακρατηθεί για λογαριασμό τους. Με την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων ζητούσαν να συμψηφιστούν με τον φόρο εισοδήματος που τους αναλογούσε και να τους επιστραφεί η διαφορά. Δηλαδή, το κύκλωμα μετέτρεπε έναν φόρο που υπήρχε μόνο στα χαρτιά σε πραγματικό χρήμα. Το Δημόσιο καλούνταν να επιστρέψει ποσά τα οποία δεν είχε εισπράξει ποτέ.

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Τα εικονικά τιμολόγια

Τα στοιχεία της έρευνας αποκαλύπτουν το μέγεθος της απάτης. Από την επεξεργασία των δεδομένων της πλατφόρμας myDATA εντοπίστηκαν 41 τιμολόγια παροχής υπηρεσιών από εννέα εταιρείες προς 29 διαφορετικούς λήπτες συνολικής καθαρής αξίας 30.793.306 ευρώ, στα οποία αναγραφόταν παρακρατούμενος φόρος 6.158.661,20 ευρώ. Οι περισσότερες από τις εταιρείες εμφάνιζαν μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα συναλλαγές που ξεπερνούσαν τα 3 εκατ. ευρώ η καθεμία. Χαρακτηριστικό είναι ότι δύο επιχειρήσεις, οι οποίες έκαναν έναρξη εργασιών στις 29 Δεκεμβρίου 2025, εμφανίστηκαν να εκδίδουν μέσα σε μόλις τρεις ημέρες τιμολόγια συνολικής αξίας περίπου 6,8 εκατ. ευρώ. Οι συναλλαγές αυτές συνοδεύονταν από παρακρατήσεις φόρου που έφταναν συνολικά τα 1,37 εκατ. ευρώ. Επιχειρήσεις δηλαδή που μόλις είχαν ξεκινήσει τη δραστηριότητά τους εμφανίζονταν να πραγματοποιούν μέσα σε λίγα εικοσιτετράωρα συναλλαγές εκατομμυρίων ευρώ.

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Όπως επισημαίνουν οι ελεγκτές επισημαίνουν η καταχώριση της παρακράτησης φόρου στο myDATA δεν αποδεικνύει ούτε ότι πραγματοποιήθηκε πραγματικά η συναλλαγή ούτε ότι ο φόρος αποδόθηκε στο Δημόσιο. Αυτό ακριβώς το κενό αξιοποιούσε το κύκλωμα.

Οι παράνομες επιστροφές φόρων

Η επόμενη φάση της απάτης ήταν η είσπραξη των επιστροφών φόρου. Στις 25 Μαΐου 2026 πιστώθηκαν από την ΑΑΔΕ σε πέντε εταιρείες συνολικά 3.400.699,39 ευρώ. Τα ποσά που εισέπραξαν οι επιχειρήσεις κυμαίνονταν από περίπου 660.000 έως 693.000 ευρώ η καθεμία. Τα ποσά αυτά αποτελούν συγκεκριμένο τμήμα των παράνομων επιστροφών που εξετάζονται στην υπόθεση. Η συνολική εικόνα της έρευνας, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, ανεβάζει τις παράνομες επιστροφές στα 4,8 εκατ. ευρώ.

Οι αναλήψεις των 2,55 εκατ. ευρώ σε 41 λεπτά

Στις 26 Μαΐου 2026, στις 12.27 το μεσημέρι, πραγματοποιήθηκε ανάληψη 300.000 ευρώ από λογαριασμό μίας από τις εμπλεκόμενες εταιρείες σε τράπεζα στο Αγρίνιο. Σύμφωνα με τη δικογραφία, τα χρήματα παραδόθηκαν σε 3.000 χαρτονομίσματα των 100 ευρώ, με την επίκληση «ταμειακών αναγκών» της εταιρείας. Την επόμενη ημέρα, στις 27 Μαΐου, ακολούθησαν τέσσερις ακόμη αναλήψεις από την ίδια τράπεζα αλλά από το κατάστημα της λεωφόρου Συγγρού στην Αθήνα. Στις 11.36 το πρωί έγινε ανάληψη 600.000 ευρώ από λογαριασμό μίας εταιρείας. Στις 11.49 ακολούθησε ανάληψη 670.000 ευρώ από δεύτερη επιχείρηση. Οκτώ λεπτά αργότερα, στις 11.57, αναλήφθηκαν 680.000 ευρώ από τρίτη εταιρεία και στις 12.17 το μεσημέρι άλλα 600.000 ευρώ από τέταρτη.

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Έτσι, μέσα σε μόλις δύο ημέρες, από τις 26 έως τις 27 Μαΐου 2026, πραγματοποιήθηκαν πέντε αναλήψεις συνολικού ύψους 2,85 εκατ. ευρώ από δύο καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς στο Αγρίνιο και στην Αθήνα. Μάλιστα, οι τέσσερις αναλήψεις, συνολικού ποσού 2,55 εκατ. ευρώ, έγιναν μέσα σε μόλις 41 λεπτά από το ίδιο τραπεζικό κατάστημα στη λεωφόρο Συγγρού. Οι συνολικές αναλήψεις από τους πέντε λογαριασμούς ανήλθαν σε 3.051.340 ευρώ ενώ για ορισμένες αναλήψεις υποβλήθηκαν αιτήσεις αύξησης των ημερήσιων ορίων. Τα υπόλοιπα των λογαριασμών στη συνέχεια μηδενίστηκαν ή περιορίστηκαν σε ελάχιστα ποσά.

Οι μεταφορές χρημάτων

Οι ελεγκτές εντόπισαν και μεταφορές χρημάτων μεταξύ λογαριασμών επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση εταιρείας από τον λογαριασμό της οποίας μεταφέρθηκαν 50.000 ευρώ στις 27 Μαΐου, 148.800 ευρώ στις 29 Μαΐου και 77.580 ευρώ στις 2 Ιουνίου προς φυσικό πρόσωπο. Το συνολικό ποσό των τριών μεταφορών έφθασε τα 276.380 ευρώ. Στη δικογραφία καταγράφεται ότι για δύο από αυτές τις μεταφορές προβλήθηκε ως αιτιολογία η εξόφληση αγοράς δύο υπόγειων μεταλλικών δεξαμενών χωρητικότητας 40.000 λίτρων, συνολικής αξίας 297.600 ευρώ. Ωστόσο, η πρώτη μεταφορά χρημάτων είχε προηγηθεί της έκδοσης των σχετικών παραστατικών. Επιπλέον, εντοπίστηκαν εμβάσματα προς τρίτα πρόσωπα με αιτιολογίες όπως «μισθοδοσία», «ενοίκια», «επιστροφή χρημάτων» και «μπόνους πωλήσεων».

Οι δύο διευθυντές των τραπεζών

Στην υπόθεση εμπλέκονται, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΑΑΔΕ και δύο διευθυντές τραπεζικών υποκαταστημάτων στη Δυτική Ελλάδα και στην Ανατολική Αττική, οι οποίοι περιλαμβάνονται στους συλληφθέντες. Οι δύο τραπεζικοί διευθυντές φέρονται να διευκόλυναν τους διαχειριστές των εταιρειών να πραγματοποιούν αναλήψεις εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ σε μετρητά, λαμβάνοντας, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, αμοιβές που ξεπερνούσαν τις 100.000 ευρώ ανά ανάληψη. Από τα στοιχεία της έρευνας προκύπτει ότι ο εσωτερικός έλεγχος της τράπεζας εξέτασε 199 συναλλαγές συνολικού ύψους 15.316.119,64 ευρώ, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από τις 20 Φεβρουαρίου έως τις 3 Σεπτεμβρίου 2026 και αφορούσαν 22 εταιρείες και έξι φυσικά πρόσωπα.

Στα ευρήματα του εσωτερικού ελέγχου καταγράφονται αδυναμίες στην εφαρμογή των διαδικασιών ταυτοποίησης πελατών, στην παρακολούθηση ασυνήθιστων συναλλαγών και στην τεκμηρίωση της προέλευσης και του προορισμού των χρημάτων. Η έρευνα εξετάζει επίσης τη διαχείριση των αιτημάτων για μεγάλες αναλήψεις μετρητών, τις συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων και τον βαθμό στον οποίο εφαρμόστηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ελέγχου.

Ο ρόλος των λογιστών και το καφενείο

Τέσσερις λογιστές περιλαμβάνονται στους συλληφθέντες ενώ οι ελεγκτές εντόπισαν κοινά πρόσωπα που διαχειρίζονταν τις φορολογικές υποχρεώσεις διαφορετικών εταιρειών. Οι φορολογικές δηλώσεις, τα τιμολόγια και τα αιτήματα επιστροφής φόρου παρουσίαζαν κοινά χαρακτηριστικά γεγονός που οδήγησε τις ελεγκτικές αρχές να εξετάσουν κατά πόσο υπήρχε κεντρικός συντονισμός. Μάλιστα, καφενείο στο κέντρο της Αθήνας χρησιμοποιούνταν για την τεχνολογική υποστήριξη της υποβολής φορολογικών δηλώσεων. Μετά την ολοκλήρωση των δηλώσεων η επιχείρηση μεταβιβάστηκε σε πρόσωπο που χαρακτηρίζεται από την ΑΑΔΕ «αχυράνθρωπος» του κυκλώματος.

Πώς εντοπίστηκε το κύκλωμα

Το κλειδί για την αποκάλυψη ήταν τα δεδομένα. Οι ελεγκτές χρησιμοποίησαν εξειδικευμένη τεχνική ανάλυσης δικτύων και συσχετίσεων, μαζί με τον δείκτη ομοιότητας Jaccard, μία μέθοδος που δείχνει σε ποιο βαθμό επικαλύπτονται δύο σύνολα στοιχείων. Έτσι χαρτογράφησαν τις σύνθετες διασυνδέσεις ανάμεσα σε εταιρείες, πρόσωπα, τραπεζικούς λογαριασμούς και συναλλαγές. Το νήμα της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται μέσα από τη διασταύρωση φορολογικών δηλώσεων, στοιχείων της πλατφόρμας myDATA και τραπεζικών κινήσεων. Οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι επιχειρήσεις που είχαν εμφανιστεί πρόσφατα στην αγορά δήλωναν συναλλαγές εκατομμυρίων ευρώ και υψηλά ποσά παρακρατούμενων φόρων, χωρίς να προκύπτει αντίστοιχη πραγματική οικονομική δραστηριότητα. Η ανάλυση των στοιχείων αποκάλυψε κοινά πρόσωπα, διασυνδέσεις μεταξύ εταιρειών, επαναλαμβανόμενες πρακτικές τιμολόγησης και ασυνήθιστες τραπεζικές κινήσεις. Παράλληλα, από την έκθεση προκύπτει ότι δεν ολοκληρώθηκαν όλες οι αιτούμενες επιστροφές φόρου. Για τέσσερις από τις εμπλεκόμενες εταιρείες, οι διαδικασίες πληρωμής ανακόπηκαν μετά την παρέμβαση των ελεγκτικών αρχών. Η ΑΑΔΕ προχώρησε σε ελέγχους, συλλογή τραπεζικών στοιχείων και διασταυρώσεις για την πραγματική δραστηριότητα των επιχειρήσεων ενώ η έρευνα συνεχίζεται.