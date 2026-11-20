Ο ομογενής γκαρντ έμεινε εκτός επιλογών για ακόμη ένα παιχνίδι, παρότι έχει επιστρέψει στις ομαδικές προπονήσεις την τελευταία εβδομάδα

Παρότι δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή του Ολυμπιακού για την αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έδωσε κανονικά το «παρών» στη SUNEL Arena, προκειμένου να βρίσκεται στο πλευρό της ομάδας του.

Ο ομογενής γκαρντ έμεινε εκτός επιλογών για ακόμη ένα παιχνίδι, όπως είχε ενημερώσει ο Γιώργος Μπαρτζώκας στη Media Day της Πέμπτης (19/11). Ωστόσο, βρέθηκε στο γήπεδο και κάθισε δίπλα στον πάγκο των «ερυθρόλευκων», όπως προβλέπεται για τους παίκτες που ανήκουν στο ρόστερ αλλά δεν έχουν συμπεριληφθεί στη δωδεκάδα.

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Υπενθυμίζεται ότι η τιμωρία του Ντόρσεϊ ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου και ο ίδιος έχει επιστρέψει στις ομαδικές προπονήσεις την τελευταία εβδομάδα. Παρά την επιστροφή του στις προπονήσεις, πάντως, δεν ήταν διαθέσιμος για το παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης, στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της EuroLeague.