Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η διάταξη για τη νέα ετήσια παροχή στους εργαζομένους του δημόσιου τομέα. Η πρώτη πληρωμή θα γίνει τον Δεκέμβριο του 2027.

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