Ο 39χρονος που συνελήφθη στα Καλύβια είχε δολοφονήσει εν ψυχρώ σε ηλικία 17 ετών το 2005 τον συνομήλικο φίλο του, Βασίλη Μαμόπουλο, για ένα χρέος 5.000 ευρώ

Νέα αποκαλυπτικά στοιχεία ρίχνουν φως στο «σκοτεινό» παρελθόν του 39χρονου που συνελήφθη στα Καλύβια, έχοντας στην κατοχή του ένα εντυπωσιακό οπλοστάσιο, εκατοντάδες χρυσές λίρες, μεγάλα χρηματικά ποσά και πλαστά έγγραφα που συνδέονται με διεθνώς καταζητούμενο κακοποιό.

Οι αστυνομικές Αρχές διερευνούν όλες τις πτυχές της υπόθεσης, καθώς τα ευρήματα της επιχείρησης ανοίγουν νέα ερωτήματα για τις δραστηριότητες του 39χρονου και τις πιθανές διασυνδέσεις του με τον χώρο του οργανωμένου εγκλήματος. Η υπόθεση ωστόσο αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα και λόγω του παρελθόντος του συλληφθέντος.

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Πρόκειται για τον άνδρα, που σε ηλικία μόλις 17 ετών είχε δολοφονήσει εν ψυχρώ το 2005 τον συνομήλικο φίλο του, Βασίλη Μαμόπουλο, για ένα χρέος 5.000 ευρώ. Ο τελευταίος είχε δανειστεί από τον συνομήλικό του τότε φίλο του το παραπάνω ποσό, προκειμένου να αγοράσει ένα μηχανάκι από άλλο φίλο του, που τελικά δεν αγόρασε.

Οι δύο φίλοι, όπως είχαν γράψει τότε «ΤΑ ΝΕΑ» ήταν γόνοι εύπορων οικογενειών, μεγάλωσαν στην Γλυφάδα ο δράστης, με πατέρα πολύ γνωστό γυναικολόγο-μαιευτήρα της εποχής και στο Ελληνικό το θύμα, με γονείς γιατρούς και πήγαν στο ίδιο ιδιωτικό σχολείο.

Η ανατριχιαστική σύνδεση με τον Κώστα Πάσσαρη

Ήταν 28 Μαρτίου 2005 όταν ο Βασίλης Μαμόπουλος επέστρεφε στο σπίτι του στο Ελληνικό, όπου ζούσε με την 71χρονη γιαγιά του. Ένα αυτοκίνητο με τέσσερις νεαρούς τον προσέγγισε. Ακολούθησε διαπληκτισμός, ο 17χρονος έπεσε στο έδαφος και ένας εκ των δραστών τον πυροβόλησε δύο φορές στο κεφάλι, αφήνοντάς τον νεκρό στο πεζοδρόμιο. Αρχικά οι αστυνομικοί συνέδεσαν το έγκλημα με τον διαβόητο κακοποιό Κώστα Πάσσαρη.

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Ο ανατριχιαστικός λόγος που το έκαναν αυτό, ήταν ότι 4 χρόνια νωρίτερα, στις 28 Αυγούστου 2001, η μητέρα του Βασίλη Μαμόπουλου, η 48χρονη μικροβιολόγος Μαρία Σαφού, είχε δολοφονηθεί με μια σφαίρα στην καρδιά από τον Κώστα Πάσσαρη, μέσα στο φαρμακείο της αδερφής της Αργυρώς Σαφού-Χρηστάκου στην οδό Πιπίνου 19-21 στα Πατήσια. Ωστόσο, η έρευνα της Ασφάλειας ανέτρεψε τα αρχικά σενάρια. Ο δολοφόνος του 17χρονου δεν ήταν ο διαβόητος κακοποιός, αλλά ο ίδιος του ο συμμαθητής και φίλος από το ιδιωτικό σχολείο, ο σημερινός 39χρονος συλληφθείς στα Καλύβια.

«Ηταν σαν να μην είχε κανένα συναίσθημα»

H εικόνα που είχαν τα παιδιά της Γ’ Λυκείου για τον δράστη και ταμία της τάξης τους, τον 17χρονο Μιχάλη, δεν ήταν και τόσο κολακευτική, όπως έγραφαν «ΤΑ ΝΕΑ» τότε. «Ο Μιχάλης είναι ένα παιδί που ήθελε να επιβάλλεται και να εξουσιάζει. Είχε κρυμμένη επιθετικότητα μέσα του», είπαν. «Ήταν πολύ πιεσμένος από το σπίτι του και αντιδρούσε δημιουργώντας προβλήματα στους άλλους» πρόσθεσαν σκιαγραφόντας την προσωπικότητά του, ωστόσο και οι ίδιοι αναρρωτιούνταν «πώς μπόρεσε να κάνει κάτι τέτοιο;».

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Από τη σύλληψή του και μετά, ο 17χρονος Μιχάλης ήταν φοβισμένος, αλλά κυνικός. Όπως είχε πει στα «ΝΕΑ» αξιωματικός της Ασφάλειας: «Ηταν σαν να μην είχε συναισθανθεί τι έχει κάνει, σαν να μην είχε κανένα συναίσθημα».

Η εγκληματική δράση του 39χρονου μέχρι τη σύλληψή του στα Καλύβια

Ο 17χρονος τότε Μιχάλης καταδικάστηκε για την δολοφονία του φίλου και συμμαθητή του, εκτίοντας περίπου τεσσεράμισι χρόνια στη φυλακή, καθώς η ηλικία του επηρέασε την ποινική του μεταχείριση. Η συνέχεια ωστόσο ήταν εξίσου πολυτάραχη.

Το 2009 το όνομά του είχε απασχολήσει τις αστυνομικές Αρχές για υπόθεση ληστείας σε τραπεζικό κατάστημα στην Κεφαλονιά, ενώ έναν χρόνο αργότερα, το 2010, είχε βρεθεί στο μικροσκόπιο για ληστεία στη ΔΟΥ Ζακύνθου. Παράλληλα, φέρεται να έχει απασχολήσει για υποθέσεις αρπαγής, εκβιασμών, κλοπών, διακίνησης ναρκωτικών και όπλων, καθώς και παραβάσεων της νομοθεσίας περί όπλων.

Το όνομά του δε, έχει συνδεθεί στο παρελθόν με υποθέσεις παροχής «προστασίας» και εκβιασμών, κυρίως σε περιοχές της Δυτικής Ελλάδας.