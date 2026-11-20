Η διοίκηση της ΚΑΕ Άρης εκφράζει έντονο προβληματισμό για τον ορισμό του Πουρσανίδη, καθώς σε προηγούμενες αναμετρήσεις η ομάδα είχε διατυπώσει έντονα παράπονα

Η ΕΟΚ ανακοίνωσε σήμερα τους διαιτητές της αγωνιστικής στη Basket League, με τον Πουρσανίδη να βρίσκεται ανάμεσα στους τρεις που θα διευθύνουν την αυριανή αναμέτρηση κόντρα στον ΠΑΟΚ. Ένας ορισμός που έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στην πλευρά της «κιτρινόμαυρης» ΚΑΕ.

Στον Άρη δεν ξεχνούν ότι σχεδόν σε όλα τα ματς με τον Πουρσανίδη είχαν έντονα παράπονα. Πέρυσι υπάρχουν τα χαρακτηριστικά παραδείγματα με Μαρούσι και ΠΑΟΚ στην Πυλαία. Φέτος ο Άρης είχε έντονα παράπονα από τη διαιτησία του στο εντός έδρας ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, φτάνοντας παρόλα αυτά στη νίκη.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Όλα τα παράπονα έχουν ως αποτέλεσμα οι άνθρωποι του Άρη να είναι παραπάνω από επιφυλακτικοί, ελπίζοντας ότι το αυριανό ντέρμπι θα κριθεί μόνο αγωνιστικά.