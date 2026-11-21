65 ημέρες χωρίς ανατολή: Η πόλη της Αλάσκας που θα ξαναδεί τον Ήλιο στις 23 Ιανουαρίου Για περισσότερους από δύο μήνες, ο Ήλιος θα παραμείνει κάτω από τον ορίζοντα στο Ουτκιάγκβικ, στη βόρεια Αλάσκα

Το τελευταίο ηλιοβασίλεμα του 2026 παρακολούθησαν στις 18 Νοεμβρίου οι κάτοικοι του Ουτκιάγκβικ (Utqiaġvik), της βορειότερης πόλης των Ηνωμένων Πολιτειών.

Από εκείνη την ημέρα αρχίζει η περίοδος της λεγόμενης «πολικής νύχτας», η οποία θα διαρκέσει περίπου 65 ημέρες, μέχρι τις 23 Ιανουαρίου 2027, όταν ο Ήλιος αναμένεται να εμφανιστεί ξανά πάνω από τον ορίζοντα.

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Sunset on Wednesday will mark the final appearance of the sun over Utqiagvik, Alaska, in 2026, as the town enters "polar night," a stretch of roughly 65 days without a sunrise. https://t.co/qLgZ89OhVA https://t.co/7Cx9lXuFA8 — AccuWeather (@accuweather) November 18, 2026

Το φαινόμενο οφείλεται στην κλίση του άξονα της Γης, περίπου 23,5 μοίρες. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα, το βόρειο τμήμα του πλανήτη στρέφεται μακριά από τον Ήλιο, με αποτέλεσμα οι περιοχές βόρεια του Αρκτικού Κύκλου να στερούνται την καθημερινή ανατολή.

Ωστόσο, η πολική νύχτα δεν σημαίνει απόλυτο σκοτάδι όλο το εικοσιτετράωρο. Για ορισμένες ώρες της ημέρας, το φυσικό φως του λυκόφωτος φωτίζει τον ουρανό, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο τοπίο με αποχρώσεις του μπλε και του μωβ.

Για τους κατοίκους του Ουτκιάγκβικ, το φαινόμενο αποτελεί μέρος της καθημερινότητας. Και η επιστροφή του Ήλιου τον Ιανουάριο δεν είναι απλώς ένα αστρονομικό γεγονός, αλλά η αρχή της σταδιακής επιστροφής στο φως.