Ο πρέσβης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον ΟΗΕ Σταύρος Λαμπρινίδης ανέφερε ότι από τις ρωσικές επιθέσεις υπέστησαν ζημιές οι πρεσβείες της Αυστρίας, της Βραζιλίας, της Ολλανδίας και της Σουηδίας

Η Ελλάδα συντάχθηκε με τη δήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία καταδίκασε τα τελευταία ρωσικά πλήγματα με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην Ουκρανία και κάλεσε τη Μόσχα να συμφωνήσει σε «άμεση, πλήρη και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός».

Ο πρέσβης της ΕΕ στον ΟΗΕ Σταύρος Λαμπρινίδης δήλωσε ότι η Ένωση καταδικάζει «με τον εντονότερο δυνατό τρόπο» τις ρωσικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά του Κιέβου στις 19 Νοεμβρίου, καθώς και το τελευταίο κύμα νυχτερινών επιθέσεων με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

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Όπως ανέφερε, οι επιθέσεις έπληξαν μη στρατιωτικές και ενεργειακές υποδομές και προκάλεσαν απώλειες μεταξύ των αμάχων, ιδίως στο Κίεβο και στο Λβιβ.

Ο κ. Λαμπρινίδης τόνισε ότι υπέστησαν ζημιές οι πρεσβείες της Αυστρίας, της Βραζιλίας, της Ολλανδίας και της Σουηδίας και ότι παραβιάστηκε ο εναέριος χώρος της Πολωνίας. Η ΕΕ εξέφρασε την «πλήρη αλληλεγγύη» της προς την Ουκρανία και τις πέντε χώρες.

Ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας της ΕΕ στον ΟΗΕ τόνισε ότι το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο επιβάλλει «σαφή νομική υποχρέωση διάκρισης μεταξύ στρατιωτικών στόχων και πολιτικών υποδομών».

Χαρακτήρισε τα πλήγματα σε υποδομές στο κέντρο του Κιέβου «σαφείς παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου» και κάλεσε τη Ρωσία να τερματίσει τον «επιθετικό πόλεμό» της.

«Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την Ουκρανία και να εργαζόμαστε για μια συνολική, δίκαιη και διαρκή ειρήνη», δήλωσε ο κ. Λαμπρινίδης.