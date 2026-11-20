Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη έχει μπροστά της δύο σημαντικές αναμετρήσεις για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου με τη Γεωργία και την Ισπανία

Σημαντική άνοδο κατέγραψε η Εθνική Ελλάδας στα Power Rankings της FIBA, ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027. Η «γαλανόλευκη» κέρδισε τρεις θέσεις στην αξιολόγηση της παγκόσμιας ομοσπονδίας και πλέον βρίσκεται στην ένατη θέση, μπαίνοντας στην πρώτη δεκάδα.

Συγκεκριμένα, η Ελλάδα ανέβηκε από τη 12η στην 9η θέση, ενώ μπροστά της βρίσκονται ομάδες όπως η Τουρκία, η Γαλλία και η Σερβία. Η νέα κατάταξη έρχεται λίγο πριν από την επιστροφή της Εθνικής στις αγωνιστικές υποχρεώσεις, με τα προκριματικά «παράθυρα» του Νοεμβρίου να βρίσκονται προ των πυλών.

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Τα κρίσιμα παιχνίδια με Γεωργία και Ισπανία

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη έχει μπροστά της δύο σημαντικές αναμετρήσεις για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Αρχικά, θα υποδεχθεί τη Γεωργία στις 26 Νοεμβρίου, ενώ τρεις ημέρες αργότερα, στις 29 Νοεμβρίου, θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Ισπανία.

Η Ελλάδα μετρά μέχρι στιγμής τέσσερις νίκες και ισάριθμες ήττες, επομένως τα δύο επόμενα παιχνίδια έχουν ιδιαίτερη βαθμολογική σημασία. Η Εθνική θέλει να εξασφαλίσει θετικά αποτελέσματα, ώστε να ενισχύσει τη θέση της και να συνεχίσει χωρίς περιττές περιπέτειες την προσπάθεια πρόκρισης στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027.

Το Top 10 των Power Rankings της FIBA

Τουρκία (=) Γαλλία (=) Σερβία (+1) Γερμανία (-1) Πολωνία (+1) Ισπανία (+2) Ουκρανία (=) Κροατία (-3) Ελλάδα (+3) Ιταλία (-1)