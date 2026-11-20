Ο Αμερικανός σέντερ του Ολυμπιακού ευστόχησε σε ένα σουτ από το κέντρο του γηπέδου στην εκπνοή της δεύτερης περιόδου ξεσηκώνοντας τους φιλάθλους στη SUNEL Arena

Μία από τις πιο εντυπωσιακές φάσεις της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης χάρισε ο Ταϊρίκ Τζόουνς, ο οποίος ευστόχησε σε ένα απίθανο σουτ από το κέντρο του γηπέδου στην εκπνοή του πρώτου ημιχρόνου.

Ο Αμερικανός σέντερ πήρε την μπάλα και εκτέλεσε λίγο πριν ακουστεί η κόρνα της λήξης της δεύτερης περιόδου, στέλνοντάς την με εντυπωσιακό τρόπο στο καλάθι και ξεσηκώνοντας τους φιλάθλους στις εξέδρες της SUNEL Arena.

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Το τρίποντο του Τζόουνς αποτέλεσε ένα από τα highlights της βραδιάς και θύμισε το αντίστοιχο απίθανο καλάθι του Σάσα Βεζένκοφ απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, όταν ο Βούλγαρος φόργουορντ είχε ισοφαρίσει σε 82-82 με σουτ από το κέντρο, στέλνοντας εκείνη την αναμέτρηση στην παράταση.