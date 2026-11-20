Ο 60χρονος παλαίμαχος επιθετικός βρέθηκε στις εξέδρες για να παρακολουθήσει τον συμπατριώτη του Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος αποτελεί είδωλο στη χώρα του όπως και ο ίδιος

Μια ξεχωριστή παρουσία είχε το ντέρμπι του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης στη SUNEL Arena, για τη 13η αγωνιστική της EuroLeague. Ο θρύλος του βουλγαρικού ποδοσφαίρου, Χρίστο Στόιτσκοφ, βρέθηκε στις εξέδρες του γηπέδου το βράδυ της Παρασκευής (20/11), παρακολουθώντας από κοντά τη μεγάλη αναμέτρηση.

Ο 60χρονος πλέον παλαίμαχος επιθετικός γνώρισε την αποθέωση από τους φιλάθλους των «ερυθρόλευκων», όταν από τα μεγάφωνα ανακοινώθηκε η παρουσία του. Ο κόσμος του Ολυμπιακού τον υποδέχθηκε με θερμό χειροκρότημα, αναγνωρίζοντας τη σπουδαία ποδοσφαιρική διαδρομή του.

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Η σπουδαία καριέρα στην Μπαρτσελόνα

Ο Στόιτσκοφ έγραψε τη δική του ιστορία με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα, στην οποία αγωνίστηκε σε δύο διαφορετικές περιόδους: από το 1990 έως το 1995 και από το 1996 έως το 1998. Παράλληλα, φόρεσε τις φανέλες σημαντικών συλλόγων, όπως η Πάρμα, η ΤΣΣΚΑ Σόφιας και η Αλ Νασρ.

Μάλιστα, το όνομά του έχει συνδεθεί και με μία από τις πιο βαριές ήττες της Εθνικής Ελλάδας σε μεγάλη διοργάνωση. Στο Παγκόσμιο Κύπελλο των ΗΠΑ το 1994, ο Βούλγαρος επιθετικός πέτυχε δύο γκολ με πέναλτι στη νίκη της χώρας του με 4-0 απέναντι στη «γαλανόλευκη».

Η σχέση με τον Βεζένκοφ

Η παρουσία του Στόιτσκοφ στη SUNEL Arena είχε και ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο, καθώς στον Ολυμπιακό αγωνίζεται ο συμπατριώτης του, Σάσα Βεζένκοφ. Ο φόργουορντ των «ερυθρόλευκων» αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα αθλητικά είδωλα στη Βουλγαρία, έχοντας αποκτήσει ξεχωριστή θέση στην καρδιά των φιλάθλων της χώρας, όπως είχε συμβεί παλαιότερα και με τον θρυλικό ποδοσφαιριστή.