Ο τραυματίας από την έκρηξη μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Μουδανιών και στη συνέχεια διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου και παραμένει για νοσηλεία

Στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης νοσηλεύεται ο Έλληνας καπετάνιος θαλαμηγού, στην οποία σημειώθηκε έκρηξη στη μαρίνα Σάνη, στη Χαλκιδική.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Μουδανιών και στη συνέχεια διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου και παραμένει για νοσηλεία.

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Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο καπετάνιος φέρει ελαφρά εγκαύματα στα χέρια και στο πρόσωπο, ενώ η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.

Η έκρηξη σημειώθηκε σε θαλαμηγό με σημαία Βουλγαρίας, η οποία ήταν ελλιμενισμένη στη μαρίνα Σάνη.