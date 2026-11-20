Σύμφωνα με την διαλογή βρέθηκε ένας τυχερός που κερδίζει τα 10 εκατ. ευρώ - Στην επόμενη κλήρωση την Τρίτη (24/11) το Eurojackpot θα μοιράσει και πάλι 10 εκατ. ευρώ

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής (20/11) η κλήρωση 283 του Eurojackpot που μοίραζε 10 εκατ. ευρώ στην πρώτη κατηγορία σε κάποιον τυχερό από τις 19 χώρες που συμμετέχουν στο παιχνίδι.

Οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης είναι οι 15, 28, 29, 34, 35 και Eurojackpot το 5 και το 9.

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Σύμφωνα με την διαλογή βρέθηκε ένας τυχερός στη Σουηδία που κερδίζει τα 10 εκατ. ευρώ. Έτσι, στην επόμενη κλήρωση την Τρίτη (24/11) το Eurojackpot θα μοιράσει και πάλι 10 εκατ. ευρώ.

Πώς παίζεται, ποιο το κόστος

Η συμμετοχή στο Eurojackpot γίνεται αποκλειστικά μέσω των καταστημάτων Allwyn σε όλη την Ελλάδα. H κατάθεση δελτίων πραγματοποιείται στους πάγκους εξυπηρέτησης των καταστημάτων, στα τερματικά αυτόματης εξυπηρέτησης (SSBTs) και μέσω του Allwyn Store App.Unmute.

Το δελτίο του Eurojackpot περιλαμβάνει συνολικά 6 στήλες, με το κόστος καθεμιάς να ανέρχεται στα 2,50 ευρώ. Κάθε στήλη έχει δύο πεδία συμπλήρωσης αριθμών. Στο πρώτο πεδίο, οι παίκτες συμπληρώνουν τουλάχιστον πέντε αριθμούς (από το 1 έως το 50) και στο δεύτερο τουλάχιστον δύο αριθμούς (από το 1 έως το 12). Με πέντε σωστές επιλογές αριθμών στο πρώτο πεδίο και δύο στο δεύτερο κερδίζουν το μεγάλο έπαθλο του Eurojackpot.

Οι παίκτες έχουν επίσης τη δυνατότητα επιλογής πλήρους ή τυποποιημένου συστήματος, τυχαίας επιλογής αριθμών, συμμετοχής σε συνεχόμενες κληρώσεις, καθώς και να καταθέσουν ομαδικό δελτίο.