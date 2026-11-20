Πρόκειται για τη δεύτερη συνεργασία της Μαράια Κάρεϊ με την Barbie, μετά την συλλεκτική κούκλα που κυκλοφόρησε το 2023 και έγινε ανάρπαστη μέσα σε 24 ώρες

Η Μαράια Κάρεϊ, η τραγουδίστρια που έχει συνδέσει το όνομά της όσο λίγες με τα Χριστούγεννα, χάρη στην παγκόσμια επιτυχία «All I Want For Christmas Is You», αποκτά τη νέα της συλλεκτική κούκλα Barbie.

Η νέα δημιουργία της εταιρείας παιχνιδιών είναι εμπνευσμένη από την εμβληματική εμφάνιση της 57χρονης ποπ σταρ στο βιντεοκλίπ του τραγουδιού, το οποίο κυκλοφόρησε το 1994 και εξακολουθεί, περισσότερα από 30 χρόνια μετά, να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εορταστικής περιόδου.

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Η Barbie φορά την χαρακτηριστική κόκκινη βελούδινη ολόσωμη φόρμα της τραγουδίστριας, με λευκή γούνα στον γιακά, μαύρη ζώνη και μαύρα ψηλοτάκουνα μποτάκια. Την εμφάνιση συμπληρώνουν ένα ασημί κολιέ, το διάσημο δαχτυλίδι σε σχήμα πεταλούδας της Κάρεϊ και ένα λαμπερό ασημί μικρόφωνο.

Η συλλεκτική κούκλα κυκλοφορεί σε ειδικά σχεδιασμένη συσκευασία, με χιονισμένο φόντο και τα αρχικά της τραγουδίστριας στο μπροστινό μέρος, δίνοντας έναν ακόμη πιο χριστουγεννιάτικο χαρακτήρα στην έκδοση.

Η τιμή της ανέρχεται στα 80 δολάρια στις ΗΠΑ, ενώ στην ευρωπαϊκή αγορά διατίθεται ήδη έναντι 110 ευρώ.

Πρόκειται για τη δεύτερη συνεργασία της Μαράια Κάρεϊ με την Barbie. Η πρώτη συλλεκτική κούκλα με τη μορφή της τραγουδίστριας κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 2023 και έγινε ανάρπαστη, καθώς εξαντλήθηκε μέσα σε μόλις 24 ώρες.