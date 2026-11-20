Ο Ντιέγκο Σιμεόνε αναζητά λύσεις για την ενίσχυση της άμυνας και ο διεθνής ποδοσφαιριστής φέρεται να περιλαμβάνεται στις πιθανές επιλογές της ισπανικής ομάδας

Ένα ενδιαφέρον μεταγραφικό σενάριο για τον Σταύρο Πήλιο έρχεται από την Αλβανία, καθώς δημοσίευμα τον συνδέει με την Ατλέτικο Μαδρίτης. Σύμφωνα με ανάρτηση του λογαριασμού Markaj News στην πλατφόρμα X, οι «ροχιμπλάνκος» παρακολουθούν την περίπτωση του 25χρονου αριστερού μπακ της ΑΕΚ.

Όπως αναφέρεται, ο Ντιέγκο Σιμεόνε αναζητά λύσεις για την ενίσχυση του αριστερού άκρου της άμυνας και ο διεθνής με την Αλβανία ποδοσφαιριστής της Ένωσης φέρεται να βρίσκεται ανάμεσα στις πιθανές επιλογές. Το ίδιο δημοσίευμα κάνει ειδική αναφορά στις εμφανίσεις του Πήλιου με τη φανέλα της ΑΕΚ στο Champions League, οι οποίες φαίνεται πως έχουν τραβήξει την προσοχή.

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Προς το παρόν, πρόκειται για πληροφορία που προέρχεται από αλβανική ανάρτηση και δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για ενδιαφέρον ή κάποια κίνηση από την πλευρά της ισπανικής ομάδας. Το όνομα του αριστερού μπακ της ΑΕΚ, πάντως, προστίθεται στα μεταγραφικά σενάρια που τον συνδέουν με συλλόγους του εξωτερικού.