Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στο 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αγίου Δημητρίου, όταν 44χρονος βοηθός εκπαιδευτικού φέρεται να εισέβαλε σε αίθουσα την ώρα του μαθήματος, να κατέβασε το παντελόνι του μπροστά στους μαθητές και να φίλησε τα πόδια της δασκάλας. Το συμβάν προκάλεσε την κινητοποίηση του υπουργείου Παιδείας και της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ ο 44χρονος συνελήφθη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άνδρας μπήκε στην αίθουσα ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη το μάθημα και, παρουσία των μικρών μαθητών, προχώρησε στην καταγγελλόμενη πράξη, προκαλώντας αναστάτωση στο σχολείο.

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Το περιστατικό καταγγέλθηκε αρχικά στο υπουργείο Παιδείας, το οποίο έδωσε οδηγίες στη διεύθυνση του σχολείου να ενημερώσει την Αστυνομία.

Μετά την ενημέρωση των αστυνομικών αρχών, ο 44χρονος συνελήφθη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και παράνομη κατακράτηση.

Οι συνθήκες υπό τις οποίες εκτυλίχθηκε το περιστατικό, καθώς και τα επιμέρους στοιχεία της υπόθεσης, εξετάζονται από τις αρμόδιες αρχές.

Σε ψυχιατρικό νοσοκομείο με εισαγγελική εντολή

Μετά τη σύλληψή του, ο 44χρονος οδηγήθηκε, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, σε ψυχιατρικό νοσοκομείο προκειμένου να υποβληθεί σε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη.

Παράλληλα, αναμένεται η διενέργεια διοικητικής έρευνας από την αρμόδια αρχή, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες του περιστατικού στο ειδικό σχολείο.