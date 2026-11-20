Σοβαρές καταγγελίες για σεξουαλική βία κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Thalasso» το 2018. Στο μικροσκόπιο των γαλλικών Αρχών και ο σκηνοθέτης Γκιγιόμ Νικλού.



Νέα δικαστική περιπέτεια για τον Ζεράρ Ντεπαρντιέ, αυτή τη φορά μαζί με τον διάσημο Γάλλο συγγραφέα Μισέλ Ουελμπέκ.

Οι δύο άνδρες βρίσκονται στο επίκεντρο δικαστικής έρευνας στη Γαλλία, μετά από καταγγελία γυναίκας για ομαδικό βιασμό και σεξουαλική κακοποίηση κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Thalasso», τον Δεκέμβριο του 2018.

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Την υπόθεση αποκάλυψε η ερευνητική ιστοσελίδα Mediapart, ενώ οι πληροφορίες επιβεβαιώθηκαν στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) από πηγές με γνώση της έρευνας.

Η καταγγέλλουσα, η οποία χρησιμοποιεί το ψευδώνυμο «Αλεξάνδρα», είναι ηθοποιός και χορεύτρια από την Ανατολική Ευρώπη.

Σύμφωνα με όσα περιέγραψε, ήταν 32 ετών όταν, κατά τη διάρκεια γυρίσματος στο Καμπούρ της Νορμανδίας, οι δύο άνδρες φέρονται να προέβησαν σε σεξουαλικές πράξεις χωρίς τη συναίνεσή της, ενώ οι κάμερες κατέγραφαν τη σκηνή.

Η ίδια περιγράφει ότι βρέθηκε σε κατάσταση σοκ, αδυνατώντας να αντιδράσει, και κάνει λόγο για βαθιά ταπείνωση και ντροπή.

Στην ίδια υπόθεση εμπλέκεται και ο σκηνοθέτης της ταινίας, Γκιγιόμ Νικλού, ο οποίος κατηγορείται για συνέργεια.

Ο ίδιος υποστήριξε στο Mediapart ότι δεν αντιλήφθηκε εξαναγκασμό κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, παραδέχθηκε ωστόσο ότι ζήτησε εκ των υστέρων συγγνώμη από τη γυναίκα.

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Η νέα υπόθεση έρχεται λίγες ημέρες μετά την οριστικοποίηση της καταδίκης του 77χρονου Ντεπαρντιέ για σεξουαλικές επιθέσεις σε βάρος δύο γυναικών σε κινηματογραφικό πλατό το 2021.

Ο ηθοποιός απέσυρε την έφεσή του, αποδεχόμενος την ποινή φυλάκισης 18 μηνών με αναστολή, ενώ ζήτησε συγγνώμη από τις γυναίκες.

Ο Μισέλ Ουελμπέκ, 70 ετών, αντιμετωπίζει παράλληλα ξεχωριστή έρευνα για φερόμενη υποκίνηση σε διακρίσεις, εξαιτίας δηλώσεών του για τους μουσουλμάνους.

Οι κατηγορίες στη νέα υπόθεση δεν έχουν κριθεί δικαστικά. Και οι τρεις άνδρες τεκμαίρονται αθώοι μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου.

Οι δικηγόροι του Ντεπαρντιέ και οι εκπρόσωποι του Ουελμπέκ δεν είχαν απαντήσει στα σχετικά αιτήματα για σχόλιο.