Οι δύο αμυντικοί των Πειραιωτών άφησαν για λίγο τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις προκειμένου να παρακολουθήσουν από κοντά τη μάχη της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα

Ξεχωριστή παρουσία στις εξέδρες της SUNEL Arena είχαν οι Μάρκους Πέντερσεν, Λορέντσο Πιρόλα και Νταβίντ Κάρμο, οι οποίοι βρέθηκαν στο γήπεδο για να παρακολουθήσουν από κοντά την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης για τη EuroLeague.

EUROLEAGUE 2026-2027 / ΟΣΦΠ – ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Οι τρεις ποδοσφαιριστές των «ερυθρόλευκων» άφησαν για λίγο τις δικές τους αγωνιστικές υποχρεώσεις και έδωσαν το «παρών» στο πλευρό της ομάδας μπάσκετ, στηρίζοντας την προσπάθεια των Πειραιωτών απέναντι στους Μαδριλένους.

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EUROLEAGUE 2026-2027 / ΟΣΦΠ – ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Η παρουσία των Πέντερσεν, Πιρόλα και Κάρμο στις εξέδρες έδωσε ακόμη μία ερυθρόλευκη πινελιά στη μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά του Ολυμπιακού, με τους δύο αμυντικούς να παρακολουθούν από κοντά τη μάχη της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα.