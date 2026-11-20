Μετά τη νίκη του ο Ολυμπιακός ανέβηκε στο 10-3 και βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας μαζί με τη Βαλένθια, ενώ η Ρεάλ Μαδρίτης υποχώρησε στο 7-6

Ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε μία από τις πιο ολοκληρωμένες εμφανίσεις του στη φετινή EuroLeague, επικρατώντας με το εμφατικό 92-76 της Ρεάλ Μαδρίτης στη SUNEL Arena, για τη 13η αγωνιστική. Οι «ερυθρόλευκοι» κυριάρχησαν από τα πρώτα λεπτά, έφτασαν να προηγούνται ακόμη και με 23 πόντους και δεν επέτρεψαν στους Ισπανούς να αμφισβητήσουν ουσιαστικά την ανωτερότητά τους.

Σε μια αναμέτρηση που θύμισε τις περσινές συναντήσεις των δύο ομάδων στους τελικούς του Final Four και του Super Cup, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έδειξε τις διαθέσεις της από την πρώτη περίοδο και έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα με την απόδοσή της. Μετά από αυτό το αποτέλεσμα, ο Ολυμπιακός ανέβηκε στο 10-3 και βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας μαζί με τη Βαλένθια, ενώ η Ρεάλ υποχώρησε στο 7-6.

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Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Ταϊρίκ Τζόουνς, ο οποίος ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 22 πόντους, πέντε ριμπάουντ, τρία κλεψίματα και μία ασίστ. Ο Εβάν Φουρνιέ πρόσθεσε 17 πόντους, πέντε ασίστ και τρία κλεψίματα, ενώ ο Σάσα Βεζένκοφ είχε 14 πόντους και επτά ριμπάουντ. Σημαντική ήταν και η συνεισφορά του Τάισον Γουόρντ με 10 πόντους, τέσσερα ριμπάουντ και τρεις ασίστ, πριν αποχωρήσει τραυματίας στην πρώτη περίοδο.

Για τη Ρεάλ, ο Ντέιμιαν Τζόουνς ήταν ο παίκτης που ξεχώρισε, με 10 πόντους και εννέα ριμπάουντ, σε μια βραδιά όπου οι Μαδριλένοι δεν κατάφεραν να ακολουθήσουν τον ρυθμό των γηπεδούχων.

Ο Ολυμπιακός μπήκε δυνατά και ο Τζόουνς έδωσε τον τόνο

Οι Πειραιώτες ξεκίνησαν με μεγάλη συγκέντρωση, πιέζοντας ασφυκτικά την περιφέρεια της Ρεάλ και εκμεταλλευόμενοι τα λάθη της. Με τον Ταϊρίκ Τζόουνς να πρωταγωνιστεί στην άμυνα, ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με 8-2 στο τέταρτο λεπτό, την ώρα που οι Ισπανοί είχαν ήδη υποπέσει σε επτά λάθη.

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Ο Βεζένκοφ ανέλαβε στη συνέχεια δράση από την περιφέρεια, ευστοχώντας σε δύο διαδοχικά τρίποντα και ανεβάζοντας τη διαφορά στο +9 (16-7) στο 6′. Η Ρεάλ προσπάθησε να αντιδράσει με τον Τζόουνς, ο οποίος σημείωσε τέσσερις συνεχόμενους πόντους και μείωσε σε 16-11.

Η πρώτη περίοδος ολοκληρώθηκε με τον Ολυμπιακό μπροστά με 19-14, αλλά με μια δυσάρεστη εξέλιξη για τον Μπαρτζώκα, καθώς ο Γουόρντ τραυματίστηκε και αποχώρησε από το παρκέ.

Ο Φουρνιέ ανέβασε τη διαφορά και ο Τζόουνς έκλεψε την παράσταση

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, οι «ερυθρόλευκοι» συνέχισαν να ελέγχουν τον ρυθμό, με τους Ντόντα Χολ και Νέιθαν Εντζάι να προσφέρουν λύσεις κοντά στο καλάθι. Η διαφορά ανέβηκε στο 26-17 στο 13′, με τον Ολυμπιακό να διατηρεί την αμυντική του ένταση και να περιορίζει τις επιλογές των φιλοξενούμενων.

Η επιστροφή του Φουρνιέ στο παρκέ έδωσε ακόμη μεγαλύτερη ώθηση στην επίθεση. Ο Γάλλος ευστόχησε σε τρίποντο για το 31-19 στο 14′, ενώ λίγο αργότερα ο Τζόουνς πρόσφερε μία από τις πιο θεαματικές στιγμές του αγώνα με εντυπωσιακό κάρφωμα, ανεβάζοντας το σκορ στο 40-25 στο 17′.

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Το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, όμως, ανήκε ολοκληρωτικά στον Αμερικανό σέντερ. Με την κόρνα της λήξης να πλησιάζει, ο Τζόουνς επιχείρησε ένα απίθανο σουτ από το κέντρο του γηπέδου και έστειλε την μπάλα στο καλάθι, προκαλώντας έκρηξη ενθουσιασμού στη SUNEL Arena!

Το buzzer beater διαμόρφωσε το 50-33, με τον Τζόουνς να έχει ήδη 10 πόντους, τέσσερα κλεψίματα, δύο ριμπάουντ και μία ασίστ στο πρώτο μέρος.

Ο Τζόουνς και ο Βεζένκοφ συνέχισαν το ερυθρόλευκο πάρτι

Η επιστροφή των δύο ομάδων στο παρκέ δεν άλλαξε την εικόνα της αναμέτρησης. Ο Τζόουνς συνέχισε από εκεί που είχε σταματήσει, πετυχαίνοντας δύο διαδοχικά καρφώματα και ανεβάζοντας το σκορ στο 54-38 στο 21ο λεπτό.

Ο Βεζένκοφ βρήκε ξανά στόχο από την περιφέρεια για το 57-38 στο 23′, ενώ η άμυνα του Ολυμπιακού συνέχισε να δημιουργεί προβλήματα στη Ρεάλ. Σε μία από τις χαρακτηριστικές φάσεις του δεκαλέπτου, ο Κόρι Τζόζεφ σταμάτησε τον Φελίζ με μπλοκ, δίνοντας την ευκαιρία στον Φουρνιέ να φύγει στον αιφνιδιασμό και να διαμορφώσει το 62-40 στο 24′.

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Η διαφορά συνέχισε να μεγαλώνει, με τον Φουρνιέ και τον Βεζένκοφ να δίνουν επιθετικές λύσεις και τον Ολυμπιακό να φτάνει στο +23 (67-44). Οι Πειραιώτες δεν άφησαν περιθώρια αντίδρασης στους Μαδριλένους και ολοκλήρωσαν την τρίτη περίοδο με το εντυπωσιακό 73-52.

Διαδικαστικό το τελευταίο δεκάλεπτο – Αποθέωση στη SUNEL Arena

Με το προβάδισμα στο +21, ο Ολυμπιακός μπήκε στην τέταρτη περίοδο έχοντας πλέον τον απόλυτο έλεγχο. Η Ρεάλ προσπάθησε να περιορίσει την έκταση της ήττας, όμως οι γηπεδούχοι διατήρησαν τη συγκέντρωσή τους και δεν επέτρεψαν στους φιλοξενούμενους να επιστρέψουν στη διεκδίκηση του αγώνα.

Το τελικό 92-76 βρήκε τους «ερυθρόλευκους» να πανηγυρίζουν μαζί με τον κόσμο τους μια σπουδαία νίκη απέναντι στη Ρεάλ, ανεβαίνοντας στο 10-3 και παραμένοντας στην κορυφή της EuroLeague.

Η συνέχεια για Ολυμπιακό και Ρεάλ

Ο Ολυμπιακός δεν έχει χρόνο για πανηγυρισμούς, καθώς την Τρίτη (25/11) υποδέχεται ξανά στη SUNEL Arena τη Χάποελ Τελ Αβίβ, με στόχο να δώσει συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα.

Από την πλευρά της, η Ρεάλ Μαδρίτης επιστρέφει στην Ισπανία και την ίδια ημέρα θα φιλοξενήσει τη Ζαλγκίρις Κάουνας, αναζητώντας αντίδραση μετά τη βαριά ήττα στον Πειραιά.

Τα δεκάλεπτα: 19-14, 50-33, 73-52, 92-76.