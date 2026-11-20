Η απόλυση Κερνκρος αποτελεί την πρώτη σημαντική αλλαγή σε επίπεδο στελεχών της κυβέρνησης Τραμπ μετά την έναρξη των προβλημάτων

Στο επίκεντρο της κριτικής η κυβέρνηση για τις εκτεταμένες διακοπές λειτουργίας που επηρέασαν αεροπορικές μεταφορές, τράπεζες και συστήματα εθνικής ασφάλειας – Προσωρινά καθήκοντα αναλαμβάνει στέλεχος του Πενταγώνου

Την απομάκρυνση του επικεφαλής κυβερνοασφάλειας του Λευκού Οίκου, Σον Κερνκρος (Sean Cairncross), ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, λίγες ημέρες μετά το κύμα τεχνολογικών προβλημάτων που προκάλεσε σοβαρές αναταράξεις στις αεροπορικές μεταφορές, το τραπεζικό σύστημα και υπηρεσίες που σχετίζονται με την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ.

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Ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε την Παρασκευή την απόλυση του Κερνκρος, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στον Λευκό Οίκο, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι «δεν πίστευε πως το συγκεκριμένο πρόσωπο ήταν αρκετά καλό».

Η απομάκρυνση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο Τραμπ και η κυβέρνησή του βρίσκονται αντιμέτωποι με αυξανόμενη κριτική για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκαν τις αλλεπάλληλες τεχνολογικές διακοπές της τελευταίας εβδομάδας. Ανάμεσα στα περιστατικά ήταν μια παγκόσμια βλάβη που επηρέασε εκατοντάδες εκατομμύρια χρήστες της Microsoft, καθώς και η πανεθνική αναστολή των αεροπορικών μετακινήσεων, η οποία προκάλεσε προβλήματα σε περισσότερες από 18.000 πτήσεις.

Η επόμενη εβδομάδα θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη για τις τεχνολογικές υποδομές της χώρας, καθώς εκατομμύρια Αμερικανοί αναμένεται να ταξιδέψουν για την Ημέρα των Ευχαριστιών (Thanksgiving), ενώ οι επιχειρήσεις προετοιμάζονται για την αυξημένη διαδικτυακή κίνηση ενόψει της Black Friday.

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Η απόλυση Κερνκρος αποτελεί την πρώτη σημαντική αλλαγή σε επίπεδο στελεχών της κυβέρνησης Τραμπ μετά την έναρξη των προβλημάτων.

Ο ίδιος ήταν αρμόδιος για την εποπτεία της πολιτικής και της στρατηγικής κυβερνοασφάλειας σε ολόκληρη την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το Reuters, τα προσωρινά καθήκοντά του θα αναλάβει η Κίρστεν Ντέιβις (Kirsten Davies), επικεφαλής πληροφοριακών συστημάτων του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας.

«Ο πρόεδρος υποστήριξε πλήρως την απόλυση του Σον Κερνκρος από τη θέση του», ανέφερε η ίδια πηγή, η οποία μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Από την πλευρά του, ο Κερνκρος δήλωσε το βράδυ της Πέμπτης ότι αποτέλεσε «τη μεγαλύτερη τιμή της ζωής του» η υπηρεσία του στην κυβέρνηση Τραμπ.

Τι προκάλεσε τις τεχνολογικές διακοπές

Σύμφωνα με ειδικούς στην κυβερνοασφάλεια που μίλησαν στο Reuters, οι πρόσφατες διακοπές λειτουργίας ενδέχεται να συνδέονται με τις προσπάθειες εταιρειών να διορθώσουν γρήγορα ευπάθειες λογισμικού που εντοπίστηκαν πρόσφατα, σε μια περίοδο κατά την οποία η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τα δεδομένα στον τομέα της κυβερνοασφάλειας.

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Τα προηγμένα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης επιτρέπουν πλέον στις επιχειρήσεις να εντοπίζουν ευκολότερα αδυναμίες στα συστήματα προστασίας τους, γεγονός που οδηγεί σε ταχύτερες παρεμβάσεις και ενημερώσεις λογισμικού.

Ωστόσο, ο κορυφαίος αξιωματούχος των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών δήλωσε την Τετάρτη ότι τα περιστατικά αφορούσαν ξεχωριστές διακοπές υπηρεσιών, οι οποίες συνδέονταν με εργασίες συντήρησης και τεχνικές αλλαγές, αποκλείοντας το ενδεχόμενο συντονισμένης επίθεσης ή κυβερνοεπίθεσης από κρατικό παράγοντα.

Παράλληλα, ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Τζος Χόλεϊ από το Μιζούρι ζήτησε την Τρίτη από την κυβέρνηση να ενημερώσει το Κογκρέσο για τις διακοπές λειτουργίας, ώστε οι βουλευτές και οι γερουσιαστές να μπορούν, όπως είπε, «να μοιραστούν με τον αμερικανικό λαό τι συμβαίνει».

Το πολιτικό παρασκήνιο και η επόμενη ημέρα

Πριν αναλάβει τη θέση του επικεφαλής κυβερνοασφάλειας, ο Κερνκρος εργαζόταν ως στέλεχος της Εθνικής Επιτροπής των Ρεπουμπλικανών (Republican National Committee).

Η συγκεκριμένη θέση δημιουργήθηκε από το Κογκρέσο λίγο πριν από την ανάληψη της προεδρίας από τον Τζο Μπάιντεν. Οι προηγούμενοι επικεφαλής διέθεταν εμπειρία τόσο στον τομέα της τεχνολογίας όσο και στην εθνική ασφάλεια.

Ο διάδοχος του Κερνκρος θα πρέπει να λάβει την έγκριση της Γερουσίας των ΗΠΑ, η οποία από τον Ιανουάριο θα ελέγχεται από τους Δημοκρατικούς.