Ο Βέλγος τεχνικός εμφανίστηκε στον πάγκο φορώντας νάρθηκα στο αριστερό χέρι, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει διευκρινιστεί πότε και κάτω από ποιες συνθήκες υπέστη τον τραυματισμό

Στον πάγκο της Μπάγερν Μονάχου επέστρεψε ο Βενσάν Κομπανί, στην αναμέτρηση με την Κολωνία, για πρώτη φορά έπειτα από περίπου έναν μήνα απουσίας. Ο Βέλγος τεχνικός βρέθηκε ξανά στη θέση του, μετά την περιπέτεια που αντιμετώπισε με την υγεία του.

Ο προπονητής των Βαυαρών είχε χρειαστεί να νοσηλευτεί για αρκετές ημέρες, έπειτα από κατάρρευση στο προπονητικό κέντρο του συλλόγου. Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ παρακολουθούσε την προπόνηση των ακαδημιών της Μπάγερν, προκαλώντας ανησυχία στους ανθρώπους της ομάδας.

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Με νάρθηκα στο αριστερό χέρι

Η επιστροφή του Κομπανί συνοδεύτηκε και από ένα ακόμη στοιχείο που τράβηξε την προσοχή. Ο Βέλγος τεχνικός εμφανίστηκε στον πάγκο φορώντας νάρθηκα στο αριστερό χέρι, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει διευκρινιστεί πότε και κάτω από ποιες συνθήκες υπέστη τον τραυματισμό.

Σε κάθε περίπτωση, η παρουσία του στον πάγκο αποτελεί την πρώτη του εμφάνιση μετά την περιπέτεια που τον κράτησε μακριά από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας για περίπου έναν μήνα.