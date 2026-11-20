Ο Εμανουέλ Μακρόν κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο Ελιζέ

Ο Γάλλος πρόεδρος καταγγέλλει μια ολοένα πιο επιθετική ρωσική δραστηριότητα πέρα από το ουκρανικό μέτωπο.



Προειδοποίηση για την κλιμάκωση της ρωσικής δραστηριότητας στην ευρωπαϊκή ήπειρο απηύθυνε την Παρασκευή ο Εμανουέλ Μακρόν, κάνοντας λόγο για μια «επιθετική ατζέντα» της Μόσχας, η οποία, όπως υπογράμμισε, δεν περιορίζεται πλέον στο μέτωπο της Ουκρανίας.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Γάλλος πρόεδρος αναφέρθηκε σε σειρά σοβαρών περιστατικών των τελευταίων ημερών, εκφράζοντας την αλληλεγγύη του προς την Πολωνία και τη στήριξη της Γαλλίας προς τη Δανία.

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Όπως σημείωσε, η συνέχιση του πολέμου κατά της Ουκρανίας και η παράλληλη επιθετική δραστηριότητα σε ευρωπαϊκό έδαφος συνιστούν ένα «ανεύθυνο στοίχημα» που οδηγεί τη Ρωσία σε μεγαλύτερη διεθνή απομόνωση και ενισχύει την ενότητα των Ευρωπαίων.

Αφορμή αποτέλεσαν, μεταξύ άλλων, τα περιστατικά στην Πολωνία, όπου τρία ρωσικά αντικείμενα, δύο πύραυλοι και ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος, εισήλθαν στον πολωνικό εναέριο χώρο και κατέπεσαν κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ η Βαρσοβία έκανε λόγο για πιθανή σκόπιμη πρόκληση. Το ΝΑΤΟ καταδίκασε την παραβίαση, εκφράζοντας την υποστήριξή του προς την Πολωνία.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και η υπόθεση στη Δανία.

Οι δανέζικες υπηρεσίες ασφαλείας ανακοίνωσαν ότι απέτρεψαν σχέδιο δολοφονίας του Ουκρανού και Αμερικανού ράπερ Kyivstoner, αποδίδοντας την οργάνωσή του στις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών. Δύο Δανοί ύποπτοι συνελήφθησαν και αντιμετωπίζουν κατηγορίες, τις οποίες αρνούνται. Η Κοπεγχάγη ανακοίνωσε επίσης την απέλαση του Ρώσου ακολούθου Άμυνας.

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Στην Εσθονία, οι Αρχές ανακοίνωσαν ότι απέτρεψαν απόπειρα εμπρησμού στις εγκαταστάσεις της εταιρείας Threod Systems, η οποία κατασκευάζει μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Οκτώ άτομα συνελήφθησαν, ενώ η εσθονική υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας απέδωσε την επιχείρηση στη ρωσική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών GRU. Η χώρα έχει ανακοινώσει ότι θα κλείσει τις οδικές συνοριακές διελεύσεις με τη Ρωσία από την 1η Δεκεμβρίου.

Ο Μακρόν αναφέρθηκε, τέλος, στις επανειλημμένες παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Μολδαβίας από ρωσικά drones, για τις οποίες τον ενημέρωσε η πρόεδρος της χώρας, Μάγια Σάντου.

Τα περιστατικά ενισχύουν την ανησυχία για τις επιπτώσεις του πολέμου στην ευρωπαϊκή ασφάλεια, καθώς η αντιπαράθεση με τη Ρωσία αποκτά ολοένα περισσότερες διαστάσεις πέρα από το ουκρανικό πεδίο μάχης.