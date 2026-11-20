Ο 71χρονος πρώην πρόεδρος αντιμετωπίζει έντονους πόνους στην κοιλιακή χώρα, με τον γιο του να καταγγέλλει πως «στόχος παραμένει η εξόντωση» του πατέρα του

Ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας, Ζαΐχ Μπολσονάρου, διακομίστηκε σήμερα σε νοσοκομείο με έντονους πόνους στην κοιλιακή χώρα, όπως έγινε γνωστό από τον γιο του, Κάρλος.

Ο 71χρονος Μπολσονάρου – ο οποίος έχει καταδικαστεί σε κάθειρξη 27 ετών για σχεδιασμό πραξικοπήματος με στόχο να παραμείνει στην εξουσία παρά την ήττα του στις εκλογές του 2022 από τον νυν πρόεδρο της Βραζιλίας, τον Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα – αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα υγείας μετά την επίθεση με μαχαίρι που δέχτηκε το 2018, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του, στην πολιτεία Μίνας Ζεράις και έχει υποβληθεί έκτοτε σε πολλές χειρουργικές επεμβάσεις.

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«Στόχος παραμένει η εξόντωση του Ζαΐχ Μπολσονάρου, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο», έγραψε ο Κάρλος Μπολσονάρου σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, γνωστοποιώντας πως μετέβαινε στο νοσοκομείο προκειμένου να βρεθεί στο πλευρό του πατέρα του.

Το Ανώτατο Δικαστήριο είχε κάνει δεκτό τον Μάρτιο αίτημα του Μπολσονάρου να τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση για λόγους υγείας.