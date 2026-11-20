Η υποχώρηση των τεχνολογικών μετοχών στη Wall Street έχει οδηγήσει τους επενδυτές σε στροφή προς πιο αμυντικούς κλάδους, όπως τα βασικά καταναλωτικά αγαθά και η υγειονομική περίθαλψη

Με ισχυρές απώλειες ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση της Παρασκευής (20/11) η Wall Street, διευρύνοντας το κύμα των ρευστοποιήσεων στις αμερικανικές αγορές.

Ο S&P 500 και ο Dow Jones επιβεβαίωσαν ότι έχουν εισέλθει σε φάση διόρθωσης, καθώς η απογοητευτική πρώτη εμφάνιση της Anthropic στο χρηματιστήριο ενίσχυσε τις ανησυχίες για τη δυναμική της τεχνητής νοημοσύνης και τις υπέρογκες επενδύσεις στον συγκεκριμένο τομέα.

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Και οι τρεις βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες των ΗΠΑ έκλεισαν με σημαντικές απώλειες. Ο S&P 500 και ο Dow Jones υποχώρησαν πλέον περισσότερο από 10% από τα ιστορικά υψηλά κλεισίματά τους, επιβεβαιώνοντας ότι βρίσκονται σε περιοχή διόρθωσης.

Ο S&P 500 κατέγραψε την έβδομη διαδοχική πτωτική συνεδρίασή του, το μεγαλύτερο αρνητικό σερί από τον Φεβρουάριο του 2020. Παράλληλα, και οι τρεις δείκτες σημείωσαν τις μεγαλύτερες εβδομαδιαίες ποσοστιαίες απώλειές τους από τον Απρίλιο του 2025, όταν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε το πακέτο δασμών που είχε προκαλέσει ισχυρούς κραδασμούς στις αγορές.

Την ίδια ώρα, ο τεχνολογικός Nasdaq πέρασε σε αρνητικό έδαφος για το σύνολο του 2026.

«Πρόκειται ξεκάθαρα για μια δύσκολη ημέρα για τις κεφαλαιαγορές, με τις πιέσεις να εντείνονται όσο πλησιάζουμε στο κλείσιμο της Παρασκευής», δήλωσε ο Μπιλ Νόρθι, ανώτερος διευθυντής επενδύσεων της US Bank Wealth Management. Όπως σημείωσε, το αρνητικό επενδυτικό κλίμα υπερισχύει αυτή τη στιγμή των θεμελιωδών οικονομικών δεδομένων.

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Ο ίδιος εκτίμησε ότι το επενδυτικό συναίσθημα έχει συνήθως μεγαλύτερη δύναμη βραχυπρόθεσμα, ενώ σε βάθος χρόνου επικρατούν τα θεμελιώδη μεγέθη, όπως η οικονομική ανάπτυξη και η κερδοφορία των επιχειρήσεων.

Η απογοητευτική πρεμιέρα της Anthropic και οι φόβοι για την τεχνητή νοημοσύνη

Καθοριστικό ρόλο στο αρνητικό κλίμα έπαιξε η χρηματιστηριακή πρεμιέρα της Anthropic, η οποία δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις υψηλές προσδοκίες. Η εταιρεία, η δημόσια εγγραφή της οποίας είχε προσελκύσει τεράστιο ενδιαφέρον, επιδίωκε να φτάσει σε χρηματιστηριακή αξία έως και τα 2 τρισ. δολάρια.

Ωστόσο, την Πέμπτη η μετοχή της έκλεισε 17,1% υψηλότερα από την τιμή διάθεσης των 83 δολαρίων, αφού προηγουμένως είχε υποχωρήσει ο ενθουσιασμός των επενδυτών κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. Τη δεύτερη ημέρα διαπραγμάτευσής της, η μετοχή κατέγραψε ισχυρές απώλειες.

Η δημόσια εγγραφή της Anthropic, σε συνδυασμό με τα τριμηνιαία αποτελέσματα της Nvidia, δεν κατάφερε να καθησυχάσει τους επενδυτές για τους κινδύνους που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη και τα τεράστια κεφάλαια που διοχετεύονται στην ανάπτυξη της νέας τεχνολογίας.

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«Η Nvidia ανακοίνωσε ίσως ένα από τα καλύτερα τρίμηνα στην ιστορία των εταιρικών αποτελεσμάτων. Έκανε τα πάντα σωστά», δήλωσε ο Τσακ Κάρλσον, διευθύνων σύμβουλος της Horizon Investment Services. Όπως πρόσθεσε, πολλοί επενδυτές περίμεναν ότι η χρηματιστηριακή πρεμιέρα της Anthropic θα λειτουργούσε ως καταλύτης για την εκτόνωση των ανησυχιών, κάτι που τελικά δεν συνέβη.

Ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν οι εταιρείες τεχνολογίας, με τον δείκτη ημιαγωγών της Φιλαδέλφειας (Philadelphia SE Semiconductor Index), ο οποίος είχε ενισχυθεί έως και 106,6% στα μέσα Ιουνίου, να χάνει πλέον τη δυναμική του.

Μεγάλες απώλειες κατέγραψαν επίσης οι τεχνολογικοί κολοσσοί Amazon και Meta, ενώ σημαντική πτώση σημείωσαν και οι εταιρείες υποδομών τεχνητής νοημοσύνης CoreWeave και Nebius.

Η υποχώρηση των τεχνολογικών μετοχών έχει οδηγήσει τους επενδυτές σε στροφή προς πιο αμυντικούς κλάδους, όπως τα βασικά καταναλωτικά αγαθά και η υγειονομική περίθαλψη.

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Οι δείκτες στο κλείσιμο της συνεδρίασης

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία, ο S&P 500 υποχώρησε κατά 257,38 μονάδες ή 3,59%, κλείνοντας στις 6.918,45 μονάδες.

Ο Nasdaq Composite κατέγραψε απώλειες 1.225,05 μονάδων ή 5,13%, στις 22.654,15 μονάδες, ενώ ο Dow Jones Industrial Average έχασε 908,88 μονάδες ή 1,85%, κλείνοντας στις 48.188,18 μονάδες.

Στο επίκεντρο ο πληθωρισμός και οι αποφάσεις της Fed

Πέρα από τις εξελίξεις στον τεχνολογικό κλάδο, οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τα στοιχεία για τον πληθωρισμό και τις επόμενες κινήσεις της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed).

Η διοικητής της Fed, Λίζα Κουκ, δήλωσε ότι το επίπεδο των επιτοκίων δεν είναι αρκετά υψηλό ώστε να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τον πληθωρισμό.

Σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME Group, οι αγορές προεξοφλούν σχεδόν με βεβαιότητα αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στην επόμενη συνεδρίαση της Fed τον Δεκέμβριο.

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Παράλληλα, έρευνα του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν έδειξε ότι το καταναλωτικό κλίμα μετά τις εκλογές ενισχύθηκε κατά 7,3%.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στα στοιχεία για τις προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες (PCE) της επόμενης εβδομάδας, τα οποία αναμένεται να προσφέρουν σαφέστερη εικόνα για την πορεία της νομισματικής πολιτικής της Fed, μετά τα υψηλότερα του αναμενομένου στοιχεία για τον πληθωρισμό του Οκτωβρίου.

Οι μετοχές που ξεχώρισαν

Στις επιμέρους μετοχές, η Intuit υποχώρησε, αφού η εταιρεία αναθεώρησε προς τα κάτω την πρόβλεψή της για την ετήσια αύξηση των εσόδων της και συμφώνησε να πουλήσει την πλατφόρμα Mailchimp στην Bending Spoons έναντι περίπου 3,68 δισ. δολαρίων. Η Intuit είχε εξαγοράσει την εταιρεία πριν από πέντε χρόνια, καταβάλλοντας σχεδόν το τριπλάσιο ποσό.

Αντίθετα, η μετοχή της UnitedHealth ενισχύθηκε, μετά την αναβάθμιση της σύστασης για τη μετοχή της από την TD Cowen σε «αγορά» από «διακράτηση».

Πτωτικά κινήθηκε και η Caterpillar, καθώς οι ανησυχίες για πιθανή εξασθένηση της ζήτησης εξοπλισμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και εφεδρικών συστημάτων τροφοδοσίας επηρέασαν αρνητικά τη μετοχή της.

Τέλος, το Bitcoin υποχώρησε κάτω από το όριο των 60.000 δολαρίων, συμπαρασύροντας τις μετοχές εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον χώρο των κρυπτονομισμάτων, μεταξύ των οποίων οι Coinbase, Strategy και Robinhood.