Οι Βαυαροί έχασαν δύο από τα σημαντικότερα επιθετικά τους όπλα καθώς ο Χάρι Κέιν και ο Μάικλ Ολίσε αποχώρησαν από την αναμέτρηση με προβλήματα τραυματισμών

Η Μπάγερν Μονάχου άφησε βαθμούς στην Allianz Arena, καθώς αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με την Κολωνία για την 9η αγωνιστική της Bundesliga. Στην επιστροφή του Βινσέντ Κομπανί στον πάγκο, οι Βαυαροί δεν κατάφεραν να αξιοποιήσουν την έδρα τους, ενώ είδαν δύο από τα σημαντικότερα επιθετικά τους όπλα, τον Χάρι Κέιν και τον Μάικλ Ολίσε, να αποχωρούν με προβλήματα τραυματισμών.

Η Κολωνία παρουσιάστηκε ιδιαίτερα ανταγωνιστική, προηγήθηκε στο 12ο λεπτό με τον Μίκι Μουρ και δημιούργησε σημαντικές ευκαιρίες ακόμη και για να φύγει με το διπλό από το Μόναχο. Η Μπάγερν κατάφερε να ισοφαρίσει πριν από την ανάπαυλα με τον Ναθάνιελ Μπράουν, όμως παρά την πίεση που άσκησε στη συνέχεια δεν βρήκε το γκολ της ανατροπής.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Το αποτέλεσμα διατηρεί την Μπάγερν στην κορυφή με 22 βαθμούς, ενώ η Κολωνία ανέβηκε στους 10. Παράλληλα, η Μπορούσια Ντόρτμουντ, με την παρουσία των Καρέτσα και Κωνσταντέλια, έχει την ευκαιρία να πλησιάσει την κορυφή, εφόσον επικρατήσει της Γκλάντμπαχ στις 21 Νοεμβρίου.

Ο Μουρ αιφνιδίασε την Μπάγερν, απάντησε ο Μπράουν

Η Μπάγερν είχε την κατοχή της μπάλας από τα πρώτα λεπτά, με τον Κέιν να γυρίζει ακόμη και κοντά στους κεντρικούς αμυντικούς, προσπαθώντας να βοηθήσει στην κυκλοφορία και να βρει τρόπους διάσπασης της αντίπαλης άμυνας. Η Κολωνία, ωστόσο, ήταν εκείνη που χτύπησε πρώτη.

Στο 12ο λεπτό, οι φιλοξενούμενοι βγήκαν γρήγορα στην αντεπίθεση. Ο Ελ Μάλα τροφοδότησε με τακουνάκι τον Μουρ, ο οποίος πέρασε τον Ούρμπιγκ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1.

Τα προβλήματα για την Μπάγερν έγιναν ακόμη μεγαλύτερα στο 20′, όταν ο Κέιν δέχθηκε χτύπημα από τον Σμιντ και αναγκάστηκε να αποχωρήσει τραυματίας. Οι Βαυαροί συνέχισαν να δυσκολεύονται απέναντι στην καλά οργανωμένη άμυνα της Κολωνίας, όμως βρήκαν την ισοφάριση στο 37ο λεπτό.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Ο Ναθάνιελ Μπράουν πραγματοποίησε εξαιρετική ατομική ενέργεια και με δυνατό σουτ έξω από την περιοχή νίκησε τον αντίπαλο τερματοφύλακα, διαμορφώνοντας το 1-1.

Νέο πρόβλημα με τον Ολίσε και μεγάλες ευκαιρίες της Κολωνίας

Η ανησυχία για τον Κομπανί συνεχίστηκε στο ημίχρονο, καθώς και ο Μάικλ Ολίσε δεν επέστρεψε στον αγωνιστικό χώρο, έπειτα από χτύπημα που είχε δεχθεί. Έτσι, η Μπάγερν έχασε δύο σημαντικές επιθετικές επιλογές σε ένα παιχνίδι στο οποίο ήδη δυσκολευόταν να βρει λύσεις.

Η Κολωνία προσπάθησε να εκμεταλλευτεί την κατάσταση και στο 51ο λεπτό έφτασε κοντά στο δεύτερο γκολ. Ο Μουρ βρέθηκε ξανά σε θέση βολής, όμως αυτή τη φορά ο Ούρμπιγκ αντέδρασε σωστά και απέκρουσε την κοντινή προσπάθειά του. Τρία λεπτά αργότερα, ο Καρλ απείλησε για την Μπάγερν, αλλά το δυνατό σουτ του μέσα από την περιοχή πέρασε άουτ.

Οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να δημιουργούν προβλήματα και στο 57′ έχασαν ακόμη μία μεγάλη ευκαιρία. Ο Ούρμπιγκ χρειάστηκε να πραγματοποιήσει δύο διαδοχικές επεμβάσεις, αρχικά απέναντι στον Ελ Μάλα και στη συνέχεια στην προσπάθεια του Μάινα, κρατώντας το 1-1.

Διαφήμιση

Η Μπάγερν αύξησε την πίεσή της όσο πλησίαζε το φινάλε. Στο 77ο λεπτό, ο Παβλοβιτς έφτασε κοντά στο 2-1, αλλά το σουτ του πέρασε ελάχιστα δίπλα από το δεξί δοκάρι.

Η μεγαλύτερη ευκαιρία της Κολωνίας ήρθε στο 83′. Ο Ελ Μάλα βρέθηκε σε εξαιρετική θέση απέναντι από την εστία, όμως αστόχησε από πολύ κοντά, χάνοντας την ευκαιρία να χαρίσει στην ομάδα του ένα σπουδαίο διπλό.

Το 1-1 παρέμεινε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, με την Μπάγερν να αφήνει βαθμούς στην έδρα της και τον Κομπανί να περιμένει πλέον τα νεότερα για την κατάσταση των Κέιν και Ολίσε.

H βαθμολογία της Bundesliga: